Francisco Egas convocó a una reunión a los presidentes de los 26 clubes; Carlos Galarza critica la legalidad del llamado

La convocatoria tiene la firma de Francisco Egas, como Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Allí se convoca a los 16 presidentes de los clubes de la Serie A y a los 10 de la B a una reunión telemática para hoy martes 7 de julio a las 17:00.

Según el documento, la cita es para "poder compartir una visión completa de los fondos de desarrollo ordinarios aprobados por la Conmebol y FIFA así como los fondos específicos de ayuda para las asociaciones miembro debido a la crisis desatada por la pandemia covid-19", se puede leer en el primer párrafo de la convocatoria.



Los clubes debían notificar hasta ayer, a las 18:00, los delegados que participarán en la reunión. "Es nuestra intención poder coordinar con ustedes la forma de optimizar estos fondos para atravesar estos duros momentos para todos", se escribió en la convocatoria.

La covnocatoria de la FEF firmada por Francisco Egas

Carlos Galarza, integrante del Directorio, cuestiona que Egas haya convocado a la reunión cuando la Conmebol advirtió que no se reconocerá ningún acto de Gobernanza, mientras se resuelve la pugna jurídica por la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



"Algunos clubes y Asociaciones han notificado que no van a participar porque no se puede ir por encima de lo que dijo Conmebol. Lamentablemente el señor Egas no toma en cuenta esta recomendación. Nosotros no hemos tenido conocimiento de la reunión. Algunos dirigentes de Asociaciones me han comunicado su preocupación", dijo Galarza a este Diario.



Las Asociaciones Provinciales de fútbol también esperan una reunión para conocer cómo será la distribución de los recursos anunciados por la FIFA y la Conmebol. La FEF anunció que financiará las pruebas para los clubes que participarán en los torneos de Segunda. Se calcula que serán 125 clubes.