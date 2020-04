Francisco Egas rechazó la postura de los seis directivos y aseguró que puede haber una demanda

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas criticó duramente a los seis directivo que firmaron el documento solicitando su remoción al cargo de presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Restó validez legal a esa resolución y aseguró que seguirá al frente del organismo.

A través de una videoconferencia de prensa, la noche de este domingo 26 de abril del 2020, el directivo advirtió, incluso, que puede emprenderse acciones legales contra Jaime Estrada, Carlos Galarza, Vicente Mantilla, Alfonso Murillo, Amílcar Mantilla y Édison Ugalde.



Egas primero recordó que asumió el cargo con una FEF en crisis económica y que su intención es reestructurar el fútbol ecuatoriano de cara al futuruo. "Tomó la FEF con USD 10 000 en sus cuentas y USD 7 millones de cuentas por pagar".



Luego, el expresidente de la Universidad Católica cuestionó lo expresado por el directivo Carlos Galarza, catalogándolo como "temerario" sobre los sueldos del DT Jordi Cruyff y sus colaboradores. Explicó que no se podía suspender el contrato del estratega, ya que es el mismo problema que tienen ahora las empresas en el Ecuador y por eso están al borde de la quiebra. Recordó que en ningún país con mejores economías que Ecuador hicieron esto.



Del otro lado, el dirigente ratificó que sí acordaron la reducción del 70% de los salarios del técnico de Ecuador. "Es muy peligroso decir que no cobren seis meses. La FEF debe recoger USD 5 millones para cumplir con sus presupuestos y pagar sus deudas pendientes, como con los árbitros, las asociaciones. No se puede decir lo que el país o una parte de la gente sensacionalista quiere escuchar", agregó.



En cuanto al comunicado de la FEF, en el que ratifican la postura de posesionar a Jaime Estrada en su lugar como presidente del ente, dijo que "mientras no haya legalidad, nada tendrá validez. Puede ser un delito y puede estar sujeto a demanda penal, incluso".



Emplazó a los seis directivos a que "cuiden mucho lo que dicen porque pueden romper el marco legal".



En este contexto, Egas contó que en las reuniones previas del Directorio, cinco de los seis directores que firmaron ese documento de remoción, "no aparecieron" para tratar justamente los temas económicos con 20 puntos a tratar.



Ya para la reunión de la noche del 24 de abril, con el plan de emergencia como el último punto a tratar, más otros temas de derechos de televisión y deudas, recibió una petición para cambiar el orden del día.



"Me sorprendió y hasta lo tomé como que hagan lo que quieran. Pero por respeto a (Antonio) Cordón (Director Deportivo de la FEF) pedí que escucharan el informe y luego vino la lectura con esa resolución. Yo me reía, porque en el comunicado de estas seis personas con un papel que ya vino firmado, indicó que hubo un derecho a la defensa. Supongo que asumieron esa defensa fue mi explicación a la orden del día", explicó.



Egas indicó que ha enviado la información y los documentos legales vigentes a la FIFA, Ministerio del Deporte y a la Conmebol. "Hay que denunciar todo lo que ha sucedido con lo que he descrito". Luego reiteró que a estos organismos "se les está exigiendo que hagan respetar las normas, no les estamos pidiendo ningún favor".



Reiteró que "no habría acefalía porque hay un presidente, hay alguien en el cargo. Y se deben seguir los caminos correctos para hacer un cambio si es lo que desean".



Egas considera que esa resolución en la que está involucrado Estrada, fue impulsada por la millonaria deuda que tiene el Manta FC (equipo del directivo manabita). Estos y otros cuestionamientos sobre las deudas de clubes como Deportivo Quito, préstamos de la FEF... salieron a la luz.



De paso, el directivo cuestionó a la LigaPro, "ente político, que protege el interés de los más grandes, de los que más jalan. Dista mucho del sueño que tuvimos con Esteban cuando se formó".

En las próximas horas, Egas dijo que espera que el tema se solucione en buenos términos, aunque admitió que desconocía cómo quedará su relación con Estrada. "Seguiremos con nuestras acciones. Ni Egas ni nadie puede decir quién es el presidente. Lo decidió un Congreso y lo respaldó la Secretaría del Deporte. Hacerlo de otra manera es un rompimiento del orden jurídico". Tres párrafos antes del final

