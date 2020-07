Francisco Egas: 'No se ha ofrecido a algún técnico el puesto de la Tri'

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), explicó detalles sobre la salida del español Antonio Cordón, exdirector deportivo, y del DT holandés Jordi Cruyff.

El directivo quiteño aseguró que defendió en su momento a los dos profesionales europeos y al proyecto que ellos encabezaban. Ahora hay premura por conseguir un nuevo estratega.



"La salida de Antonio apuró la salida de Cruyff habiendo sido la persona que confió en él y quien lo trajo. Nosotros estábamos seguros de los kilates de un profesional como Antonio Cordón y nosotros confiamos en la opción de él como entrenador. Ellos perdieron la motivación", mencionó Egas.



Egas señaló que no ha hablado con ningún entrenador ni tiene un candidato de su preferencia, porque esperaban a la desvinculación oficial de Cruyff. Incluso rechazó las especulaciones que ponían como candidatos a Pablo Repetto, Paúl Vélez y Guillermo Almada, de quienes aseguró que son de lo mejor que tiene el país.



"Desde que sonaron las posibles noticia de una salida de Cruyff, mi teléfono no ha parado sonar. Me han llegado carpetas y gente que quiere hablar.Hay una línea de respeto con el profesional que estaba trabajando y con los nombres que se han mencionado. Hay que analizar en conjunto con los directivos. No se cómo hay fuente de que aseguran que ya he ofrecido el cargo a un DT", dijo el dirigente.



Egas aclara que en su proyecto es básico la presencia de un director deportivo. Cargo que por ahora está vacante, pero que deberá llenarse pronto.



"El proyecto está ideado para tener una dirección deportiva, no se ha hablado con ningún director técnico, no se ha ofrecido a algún técnico el puesto. Estábamos esperando la desvinculacion formal de Cruyff, porque era lo que debía hacerse antes de tomar cualquier decisión", mencionó.



El dirigente de la FEF dijo que Cruyff solo cobró por el trabajo que realizó por 57 días entre enero y febrero de 2020. El entrenador resignó un 32% de su salario para adelantar la rescisión de su contrato.