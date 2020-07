Francisco Egas dijo que no puede prohibir al nuevo DT llamar a los jugadores del caso del piso 17

LEA TAMBIÉN

"Prohibirle jugadores al nuevo técnico, sería tan grave como darle la alineación". Así lo expresó Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El directivo dio estas declaraciones ante la consulta de si se prohibiría al nuevo entrenador de la Tricolor que convoque a los jugadores implicados en el caso del piso 17. Lo dijo en una entrevista con Área Deportiva (99.3 FM).



El caso del piso 17 se refiere a un acto de indisciplina que cometieron un grupo de jugadores de la Tricolor, tras la eliminación del equipo de la Copa América de Brasil 2019. En el momento, se divulgó que permanecieron en una habitación y hubo licor.



Reiteró que prohibir la llamada de esos jugadores al estratega sería "caer en lo mismo" de las anteriores administraciones que estuvieron al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



"Volveríamos a caer en lo mismo en lo que hemos criticado del pasado, como alguna vez dijo un DT que el presidente terminaba decidiendo el 50% de la convocatoria", indicó Egas.



Según su análisis, la indisciplina en las selecciones ocurre en otros países y es un tema 'cultural'. “El problema disciplinario no está ligado solamente al fútbol ecuatoriano, sucede en muchísimos países. Incluso, en las potencias mundiales"



"Es un problema de cultura de la Selección, no es un problema individualizado, porque pasó en el 2016, 2015, 2014 y si se va más atrás, se siguen encontrando", concluyó el dirigente.



Egas indicó que aún no se han concretado negociaciones por la contratación del nuevo entrenador que reemplace a Jordi Cruyff, al frente de la Tricolor.