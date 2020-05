Francisco Egas volvió hablar para defenderse, mostró las actas, dio cifras y confirmó que no hay cláusula para sostener a Cruyff si lo llama Barcelona

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas salió a responder los cuestionamientos que recibió en el Congreso Extraordinario del 1 de mayo. En una entrevista con el programa Debate Fútbol comenzó explicando los valores que cuesta el contrato del entrenador holandés, Jordi Cruyff. Mostró cifras del acuerdo que tiene con el técnico y que también fueron tratadas en el Congreso.

“Es hora de terminar con la especulación se vienen diciendo una serie de infamias. Es hora de parar con las especulaciones en ciertos temas. Están las actas y allí se revela que son 5,2 millones, incluido los impuestos. No es para descabezar al presidente. No puse en riesgo las finanzas. El contrato está en la Secretaría de la Federación. El dirigente que quiera ver debe firmar un acta de confidencialidad y puede verlo”, respondió.



Defendió el trabajo que hizo Cruyff desde su llegada a Ecuador y refutó los cuestionamientos sobre el trabajo. Explicó que se logró el acuerdo de pagar el 35% del salario desde marzo y mientras dure la pandemia. Sin embargo, admitió que aún estaba en negociaciones y no estaba firmado. En el Congreso se le cuestionó porque no fue una reducción sino una retención. Argumentó que en la reunión citada para explicar el plan de ahorro no asistieron a la sesión.



Confirmó que si Cruyff recibe una oferta del Barcelona, para ser Director Deportivo, puede salir sin pagar ninguna cláusula. “Eso lo conocía Carlos Galarza y el Directorio. Existe un acta donde firmaron los seis asistentes”, puntualizó Egas.



Exhibió documentos en los cuales el Directorio aprobó el préstamo que hizo la Ecuafútbol con un banco y que también fue cuestionado. “Para que eso se confabule debe haber un beneficio en esa gestión. Conseguimos un crédito que garantizó la liquidez para la Federación”, contestó. Detalló que el edificio de la FEF ya no tiene gravamen. “Llegó una carta del banco. No tenía conocimiento de que se iba a tratar en la reunión del Directorio. Se mezcla peras con naranjas”, se defendió.