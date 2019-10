‘Ojalá el nuevo entrenador pueda estar con nosotros en España’ , dice Egas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas no confirma, ni precisa tiempos para tener al nuevo entrenador de Ecuador. “Estamos muy conscientes de la necesidad y de que el tiempo está corriendo. No me gusta hablar de tiempos o porcentajes. Es como cargar una película en el teléfono. Ya puede estar en 99%, pero puede no cargarse (...) Ojalá el nuevo entrenador pueda estar con nosotros en España”, dijo el presidente de la Ecuafútbol, en la rueda de prensa en la que se confirmó la lista de 19 convocados para el amistoso entre Ecuador y Argentina, en España.

Egas sostiene que hay “pequeños detalles” que no permiten que la negociación llegue a un término feliz. El directivo aseguró que la Federación ha tenido que atender algunos frentes como la organización financiera y la búsqueda de más patrocinadores, a través de un plan de mercadeo.



Sostuvo que la Selección requiere de nuevas ideas, de la introducción de nuevos conceptos y tecnología en la recuperación de los futbolistas y que el nuevo entrenador debe traer esos nuevos saberes.

El directivo descartó además que Jorge Célico sea el llamado a sustituir a Hernán Gómez, cesado en su cargo a inicios de agosto. “Jorge. (Célico) y su grupo han hecho un aporte invalorable al fútbol ecuatoriano, pero tiene que seguir trabajando desde sus espacios con la Selección preolímpica y los equipos Sub 20 y Sub 17”, añadió el titular de la Ecuafútbol.