Francisco Egas dice que el partido entre Barcelona SC y Aucas perjudica al fútbol ecuatoriano a nivel internacional

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), calificó como "lamentable" la disputa del cotejo entre Barcelona SC y Aucas, por la octava fecha del Campeonato Ecuatoriano. El partido, que se jugó el lunes 12 de abril, fue suspendido a los 18 minutos por la falta de jugadores del plantel oriental.

El plantel capitalino se encontraba disminuido, por los 23 casos positivos de covid-19 y debió presentarse contra los toreros con siete jugadores en la cancha. La lesión del golero Johan Lara obligó a suspender el encuentro, cuando Barcelona SC ya ganaba por 2-0.



Egas aseguró en una entrevista con Área Deportiva, que los dirigentes de la Liga Profesional tendrán que analizar el incidente y aseguró que en el protocolo sanitario de la FEF sí se contempla una postergación de las fechas, en caso de reportarse más de cinco casos en una plantilla.



"Lo que siempre debe primar es el sentido común, lo de Aucas fue una afectación grave al espectáculo, no dimos una cara buena a nivel internacional y se desvirtuó una fecha", dijo Egas.



El dirigente evitó cuestionar a la LigaPro, puesto que en su reglamento no se contempla la suspensión de partidos. Por el contrario, el organismo propone la inscripción de jugadores del equipo de reservas y juveniles.



"Respeto el trabajo de LigaPro y no me voy a meter a criticarlo. En estas situaciones tan delicadas y poco previsibles, es fácil decir que los clubes firmaron un reglamento y que ahora se atengan a las consecuencias



Egas reiteró que la donación de 50 000 vacunas de la farmacéutica Sinovac a la Conmebol contribuirá a que estos problemas no se repitan en el fútbol ecuatoriano. El dirigente señaló que los directivos de las asociaciones se reunirán esta semana para definir los procesos para inmunizar a los planteles y las selecciones nacionales.