Francisco Egas se apoya en clubes para nombrar al DT de la Selección 

Francisco Egas busca un consenso para escoger el nuevo técnico de la Selección. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahora tiene un discurso conciliador con sus opositores y una estrategia para definir el DT.

Se apoyará en los clubes, la Comisión de Selecciones y su reto será lograr la mayoría entre los nueve vocales del Directorio.



Miller Salazar, presidente de Macará, detalló que en las conversaciones que ha mantenido con Egas se recomendó que se forme una comisión con los directivos de los 26 clubes de la A y B y acompañe el proceso de selección.



Según el dirigente ambateño, hay una predisposición, pero primero se espera una reunión del Directorio.



Desde la renuncia de Cruyff, Egas ha tratado de mediar con los seis vocales opositores. Un directivo de un club importante comenzó a realizar llamadas para calmar la pugna por la Presidencia y encaminar la nueva contratación.



Roberto Rodríguez, presidente de Liga de Portoviejo, apoya la iniciativa de evitar más conflictos y aprovechar el tiempo que queda antes del inicio de las eliminatorias al Mundial de Catar, previsto para octubre de este año.



Aunque en los diálogos previos ya surgieron nombres de técnicos, Egas aclaró que todavía no ha conversado con ningún entrenador. “No se ha hablado con ningún técnico. Quiero decir que Francisco Egas no ha contratado ni está ofreciendo el puesto a nadie, mucho menos se ha pasado por encima del Directorio. Espero involucrar al Directorio y a la mayoría de los clubes en esta decisión”, dijo.



Evitó dar nombres, pero el propio Salazar, por ejemplo, admitió que una de las propuestas de Egas es apuntar a un DT local y así llegó el nombre de Paúl Vélez. Carlos Manzur, otro vocal del Directorio, puso su carta sobre la mesa: Miguel Ángel Ramírez.



Sin embargo, el español tiene una cláusula de USD 1 millón para salir de Independiente. Salazar también contó que Vélez tiene una cláusula con Macará, pero no dio cifras. Entre los candidatos también están Pablo Repetto, de LDU, el argentino Néstor Gorosito y el uruguayo Guillermo Almada.



Este último es un nombre de Jaime Estrada. El directivo manabita, opositor de Egas, aún se resiste a pasar de página con la salida de Jordi Cruyff antes de hablar del nuevo técnico. “Necesitamos saber cómo está la economía de la Federación para ver a los candidatos. No tenemos el informe aún de cuánto costaron Antonio Cordón y Cruyff. Según los estatutos, el que escoge el técnico es el Directorio”, dijo Estrada.



La salida de Cruyff aún no está cuantificada oficialmente. Egas solo detalló que se pagaron 57 días de trabajo al cuerpo técnico y a Cordón. Pero Estrada fue más preciso y dijo que cerca de USD 1,1 millones le significó a la FEF el paso del cuerpo técnico europeo y por eso dijo que es prioridad la sesión del Directorio.



Aunque no se ha fijado fecha para la reunión, Manzur advirtió que si no hay una convocatoria buscarán autoconvocarse. Carlos Galarza, crítico de Egas, cuestionó al secretario Gustavo Silicovich por no hacer la convocatoria solicitada desde la semana pasada. “Él es empleado de la Federación, no de Egas”, cuestionó.



Sin embargo, Manzur ayer también advirtió que la próxima semana pudiera llegar un pronunciamiento de la FIFA en la pugna que hay por la Presidencia y según eso pudiera existir una reconfiguración del Directorio.