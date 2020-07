Francisco Egas: ‘no he hablado con Cordón sobre el tema Betis; él está contrariado con las pugnas’

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aseguró que Antonio Cordón, el director deportivo del organismo, nunca le mencionó en sus conversaciones sobre el interés Del Real Betis por contratarlo.

“Hablo mucho con él. Antonio también habla con Gustavo (Silicovich) pero nunca nos mencionó del interés del Betis. Lo que sí me dijo es que está muy contrariado con las pugnas, con todo lo que ha pasado en Ecuador”, manifestó Egas.



El directivo dio estas declaraciones en radio Cobertura, en la mañana del 13 de julio. Sin embargo, Egas dejó abierta la posibilidad de que Cordón abandone el proyecto deportivo ecuatoriano. “El proyecto no depende de las personas. Si no estoy yo o no están los profesionales que contratamos, hay que buscar a gente tan capacitada como las personas que están actualmente. El proyecto de reforma del fútbol ecuatoriano tiene que seguir”.



Durante la jornada, en España, Manuel Pellegrini fue presentado como técnico del Betis. Los medios españoles mantienen la versión de que la contratación de Cordón es prácticamente un hecho y que sólo se espera que el español logre su desvinculación de la Ecuafútbol.



Egas volvió a referirse al tema de Jordi Cruyff y confirmó que el seleccionador volverá al país el jueves 16. “Tuvo un serio problema familiar. Lo está solucionando y ya el próximo jueves estará en el país”. Calificó de lejana la posibilidad de que el entrenador abandone el equipo para fichar por Barcelona de España.



Reconoció que el calendario de competencias de Selección desde octubre será apretado y dijo que espera que Cruyff le diga si desea hacer partidos amistosos antes del inicio de las eliminatorias en octubre o prefiere mantenerse entrenando con la Tri en Quito.