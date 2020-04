Un año duró la luna de miel de Francisco Egas en la Ecuafútbol

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas consultó tres veces a Guillermo Saltos Guale, el síndico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), si era legal el procedimiento que acababa de tomar una mayoría del Directorio: seis de nueve integrantes nombraron como presidente de la Ecuafútbol a Jaime Estrada y como vicepresidente a Carlos Galarza. Egas fue removido a tercer vocal.

Todo se concretó el viernes. Los miembros del Directorio decidieron dejar sin silla presidencial a Egas, en una reunión realizada de forma virtual.

Saltos emitió su criterio y sostuvo que las decisiones aprobadas estaban apegadas al reglamento. La acalorada sesión virtual del Directorio duró más de cuatro horas.



Egas y otros dos directivos abandonaron la reunión. Ese fue el final de la unidad en el Directorio que duró solo un año. Desde enero, los distanciamientos se fueron acentuando hasta llegar a la división completa del viernes.



La sesión siguió con seis de los nueve vocales y los cambios fueron aprobados. La resolución fue oficializada en un documento publicado pasadas las 22:00, que contiene los antecedentes y argumentos legales. La hoja membretada tiene la firma del secretario de la FEF, el argentino Gustavo Silicovich.



Allí, en una de las resoluciones, se decidió notificar los cambios a la Secretaría del Deporte, a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a la FIFA.



La próxima semana ya se comenzará a trabajar. “Después de la notificación vamos a sentarnos a conversar con Silicovich (contratado por Egas) para ajustar el presupuesto de este año y con la tesorería. Deberemos transparentar todos los acuerdos”, dijo Galarza.



Al asumir las funciones, Estrada y el vicepresidente tendrán una reunión virtual con el Jordi Cruyff y Antonio Cordón, DT de la Tri y director deportivo, respectivamente.



El nuevo Directorio no planteará una ‘reestructuración’ del sueldo del entrenador, su cuerpo técnico y el director deportivo. El planteamiento, según Galarza, será una reducción del salario mientras dure la pandemia del covid-19.



En la misma sesión del viernes se confirmó que en marzo la administración de Egas ya pagó cerca de USD 60 000 (35% de su sueldo) a Cruyff. Allí también se conoció que no había una reducción del salario del europeo, sino que el acuerdo de Egas con él y su ‘staff’ era retenerle el 65% de sus salarios y pagárselos, desde marzo del 2021.



También habrá renegociación con el secretario Silicovich. Allí se analizará su salario y los beneficios que tiene y que no estaban aprobados por el Directorio. “Haremos público el porcentaje que decida bajarse Cruyff, pero se respetará lo firmado”, puntualizó Galarza. En el diálogo se buscará que el cuerpo técnico se ajuste al nuevo presupuesto.



Uno de los argumentos es que la Copa América se suspendió y el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022 serían en septiembre, por lo cual la Ecuafútbol no dispone de ingresos, inicialmente previstos.



Galarza detalló que en la negociación se buscará ajustar el presupuesto a USD 4 millones, tal como aprobó el Directorio.



¿Es legal el procedimiento que se siguió en la FEF? Giovanni Cárdenas, abogado experto en derecho deportivo, explicó que hay facultad legal para la resolución por la autonomía que tiene la FEF desde el 2012 y que está reconocida por la Secretaría del Deporte.



Egas no ha revelado qué camino tomará. Ese Diario buscó su versión, pero desde el departamento de prensa de la FEF se informó que es posible que haya un pronunciamiento en los próximos días.



¿Qué pasará en caso que se convoque a un Congreso Extraordinario? Uno de los vocales que está en desacuerdo con Egas, consultado por este Diario, dijo: “Puede convocarse, pero Egas ya no tiene mayoría en clubes y asociaciones”.



El escenario electoral es distinto porque los tres clubes de Guayaquil, los equipos de Manabí, El Nacional, Aucas, los cuadros de Tungurahua, ya no apoyaban al defenestrado presidente. Según el vocal consultado por este Diario, “un Congreso reconfirmaría lo actuado por el Directorio”.