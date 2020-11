Francia sella su pasaporte a la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA

La selección de Francia, gracias a un gol de Ngolo Kanté, aseguró, con antelación, su presencia en la fase final de la Liga de Naciones que Alemania y España se jugarán el próximo martes 17 de noviembre del 2020 en Sevilla.

El conjunto de Didier Deschamps dio un golpe de autoridad. Tras el sonrojo sufrido en el amistoso del miércoles pasado contra Finlandia, demostró su condición de campeón del mundo ante el actual vencedor de la Liga de Naciones, Portugal (0-1), que se estrelló contra los palos y el orden francés.

A Francia le bastó con la atención del centrocampista del Chelsea, que recogió un rechace del portero Rui Patricio a un disparo de Adrien Rabiot.

​

El ataque de Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, Joao Felix y Bernardo Silva, después sustituido por el azulgrana Trincao, fue incapaz de batir a Hugo Lloris.



La defensa de la corona lusa acabó en el estadio da Luz, donde Francia amarró su clasificación para la fase final. A falta de una jornada aventaja en tres puntos y la diferencia de goles particular a Portugal.



Mientras, Suecia sumó su primera victoria en su grupo, por 2-1 contra Croacia, en un partido que dominó frente a un rival poco inspirado y al que traslada también la presión de la pérdida de la categoría, emplazada a la última jornada.



En Solna, los goles del centrocampista del Juventus Dejan Kulusevski, a pase de Mikael Lustig y de Marcus Danielson en el tiempo añadido de la primera parte, encarrilaron el triunfo escandinavo. Croacia, con Luka Modric todo el partido, solo acortó distancias a ocho del final, con un autogol de Danielson.



Más abierto está el Grupo 4, que cambió de orden. Alemania desplazó del primer puesto a España, que no pasó del empate a un gol en el estadio St. Jakobs Park de Basilea ante Suiza. España ahora necesita ganar en Sevilla el próximo martes.



Fue una noche negra de España. Siempre contracorriente desde que Breel Embolo adelantó a los helvéticos en el marcador, evitó la derrota en el último minuto con el gol de Gerard Moreno. Falló dos penaltis, ejecutados por Sergio Ramos, y jugó el tramo final con un hombre más, por la expulsión de Nico Elvedi.



España ya no depende de sí misma. Está un punto por debajo de Alemania, que no falló en la visita a Leipzig de Ucrania (3-1).



Y eso que los ucranianos tomaron ventaja a los doce minutos gracias a un tanto de Roman Yaremchuk a pase desde el suelo del Oleksandr Zubkov.



La reacción germana fue contundente. Leroy Sané empató en el 23 y después apareció Timo Werner. El delantero del Chelsea anotó un doblete, a la media hora y en la segunda parte, que sentenció el choque y dio la iniciativa al cuadro de Joachim Low.



A Alemania le sirve con el empate en Sevilla para asegurar su presencia en la fase final.



En el resto de categorías, Chipre obtuvo su primera victoria al ganar a Luxemburgo (2-1), mientras Montenegro conservó el liderato del Grupo 1 de la tercera división tras empatar sin goles en Azerbaiyán.



En la última categoría, Islas Feroe mantiene su dominio en el Grupo B tras empatar en Letonia (1-1) en el Grupo 1 a pesar de la victoria de Malta contra Andorra (3-1). San Marino y Gibraltar igualaron sin goles.