Kimi Raikkonen domina día de ensayos pero Mercedes acapara la atención

El veterano finlandés Kimi Raikkonen firmó el jueves 20 de febrero del 2020 el mejor tiempo de la segunda jornada de ensayos de pretemporada de Fórmula 1, pero la escudería Mercedes le robó el protagonismo al inaugurar un sistema revolucionario que actúa sobre la dirección de su monoplaza.

Raikkonen, de 40 años, firmó un mejor crono de 1 minuto, 17 segundos y 91 milésimas al volante de su Alfa Romeo, por delante en la hoja de tiempos de la jornada del mexicano Sergio Pérez (Racing Point) , al que superó en 256 milésimas, y del australiano Daniel Ricciardo (Renault) , a 658 milésimas.



El objetivo de estos ensayos de pretemporada es la puesta a punto de los coches antes del primer Gran Premio de la temporada, el 15 de marzo en Australia, por lo que los tiempos son poco representativos de la correlación de fuerzas.



Esta segunda jornada de prácticas en Montmeló (España), donde seguirán haciéndose ensayos el viernes y tres días de la próxima semana, sirvió para que Mercedes, la escudería campeona del mundo, sorprendiera al 'paddock' al presentar un sistema revolucionario sobre su dirección.



Imágenes del 'cockpit' de su monoplaza, grabadas por el promotor de la F1, mostraron al campeón mundial Lewis Hamilton tirar de su volante en una línea recta, activando simultáneamente un movimiento de cambio de ángulo de las ruedas delanteras, sin que sea inmediatamente perceptible en qué amplitud.

Preguntado en rueda de prensa, el director técnico de Mercedes, James Allison, respondió que “no es nuevo para la Federación Internacional de Automovilismo” (FIA) , encargada de aplicar los reglamentos de la F1.



“Llevamos hablando con ellos de esto desde hace un tiempo y las reglas son muy claras sobre lo que se permite o no en los sistemas de dirección y estoy seguro de que (el sistema) responde a todas las exigencias”, aseguró.



Los reglamentos prohíben cualquier modificación de la suspensión mientras el coche rueda, pero James Allison precisó que este sistema se llama “ DAS ” (Dual Axis Steering, dirección de doble eje) lo que indicaría que actúa solo sobre la dirección del monoplaza.

“Solo lo he probado esta mañana y todavía estamos intentando entender cómo funciona”, subrayó, por su parte, Hamilton.



“En cuanto a la seguridad, no ha habido ningún problema y la FIA dio su aprobación al proyecto. Anima ver que nuestro equipo sigue innovando para seguir delante”, añadió.



Un responsable de la FIA confirmó que habían contactado a su Federación desde la escudería alemana para evaluar la legalidad del sistema.

Mercedes domina la F1 desde 2014 y ha permitido al británico ganar desde entonces cinco títulos mundiales. En total tiene seis.

Debate sobre las ventajas

Algunos responsables de escuderías rivales discutían este jueves sobre el nuevo sistema de Mercedes.



Sus ventajas no son por el momento claramente identificables: aumento de la velocidad en línea recta, reducción del desgaste de los neumáticos, una forma de enfriamiento de los mismos o, al contrario, de hacerles ganar temperatura... Los expertos no paraban de realizar conjeturas.



Incluso Mario Isola, el responsable de Pirelli, que suministra las ruedas en la F1, no tenía respuestas sobre las ventajas de este sistema.



Por el momento, su aplicación no se tradujo en tiempos supersónicos: Hamilton apenas obtuvo el noveno mejor crono del día, a 1,3 segundos de Raikkonen, y su compañero finlandés Valtteri Bottas el decimotercero y último, a más de 2,2 segundos.



Es cierto que la jornada de ensayos de Mercedes se vio acortada por un incidente eléctrico en 'boxes', que le impidió terminar el plan de pruebas previsto para este día.