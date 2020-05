La continuidad del piloto Sebastian Vettel en Ferrari está en duda 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En medios de prensa europeos, como los alemanes Bild y Auto Motor und Sport se asegura que el piloto de la Fórmula 1 Sebastian Vettel no continuará con la 'scudería' italiana Ferrari y que es probable que se desvincule al final de esta temporada.

La decisión del piloto de 32 años tendría que ver con el salario, cuya oferta del equipo italiano no lo satisface según señala a su vez la Gazzetta dello Sport. Según este medio italiano, al piloto le plantearon una reducción de su sueldo lo que él no estaría dispuesto a aceptar.



Si bien todavía no ha sido confirmado por el equipo automovilístico, ya se habla de posibles reemplazantes como por ejemplo el español Carlos Sainz Jr.



El campeonato mundial de Fórmula 1 no se ha podido disputar en esta temporada, con pruebas que fueron aplazadas o canceladas, como consecuencia de la pandemia del covid-19, pero se tiene previsto la reanudación de las carreras con el Gran Premio de Austria en julio.