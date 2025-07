El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este sábado 25 de julio en la prueba sprint del Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del año, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.

El podio lo completan el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrancará entre los dos McLaren, un puesto por delante del inglés Lando Norris, tercero en parrilla.

Verstappen, que tras salir desde la ‘pole’ acabó quinto hace tres domingos en Gran Bretaña, vio ese día cómo prácticamente se desvanecían sus opciones de festejar un quinto título seguido. Ahora sigue tercero en el certamen, pero a 69 puntos de Piastri, que lidera con ocho de ventaja sobre Norris.

Norris fue el ganador en Silverstone, donde encabezó un nuevo doblete de McLaren y celebró su segundo triunfo consecutivo, el cuarto de la temporada, uno menos que los que lleva su compañero oceánico.

A pesar de que ‘Mad Max’ no se rinde, el gran triunfador de la jornada fue Piastri, que se desenvolvió con maestría -con susto incluido en la segunda ronda, en la que estuvo a punto de quedarse fuera- en una cronometrada que los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón del mundo Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron sexto y decimocuarto, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), decimonoveno.

Piastri dominó la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (SQ3) lo hizo de forma incontestable, al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto blando -las dos primeras se disputan con el medio-, los 7.004 metros de la legendaria pista de las Árdenas -la más larga del campeonato- en un minuto, 40 segundos y 510 milésimas. Exactamente 417 menos que Verstappen; y con 618 de ventaja sobre Norris.

