Max Verstappen, vigente campeón del mundo y cuatro veces monarca de la Fórmula 1, dominó la clasificación en el Autódromo Nazionale di Monza este sábado 6 de septiembre, asegurándose la ‘pole position‘ para el Gran Premio de Italia, que se disputará este domingo 7 a las 08:00 (hora Ecuador).

El piloto neerlandés, de 27 años, firmó su pole número 45 en la F1 y la quinta de la temporada, deteniendo el cronómetro en 1:18.792.

Superó por apenas 77 milésimas al británico Lando Norris, quien largará a su lado en primera fila, y por 190 al australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato, que partirá tercero.

Ferrari corre en casa, pero no alcanza la primera fila

Los Ferrari, siempre protagonistas en Monza por la localía, se quedaron con el cuarto y quinto lugar de la clasificación.

Charles Leclerc fue el mejor de los de Maranello, seguido por Lewis Hamilton. Sin embargo, el siete veces campeón mundial arrastra una sanción de cinco posiciones tras el GP de Países Bajos, por lo que saldrá desde el décimo lugar.

Esta situación beneficia a Fernando Alonso, que había terminado noveno en la Q3, pero escalará hasta la octava plaza en la parrilla. El asturiano compartirá la cuarta fila con el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que saldrá séptimo.

En la tercera línea de salida estarán los Mercedes. George Russell clasificó quinto, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli, se ubicó sexto.

Más atrás, desde la quinta fila, largarán el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y Hamilton, que buscará remontar en una pista donde ha ganado cinco veces, igualando el récord de Michael Schumacher en Monza.

La carrera está prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.

Datos e historial sobre el GP de Italia

El Gran Premio de Italia forma parte del calendario del Mundial de Fórmula 1 desde 1950, siendo una de las carreras más antiguas y tradicionales del automovilismo.

La edición de este año será la número 76 y volverá a disputarse en el histórico Autódromo Nazionale di Monza, escenario habitual de la prueba, salvo en 1980 cuando se corrió en Imola.

Los pilotos más laureados en Monza son el británico Lewis Hamilton y el alemán Michael Schumacher, ambos con cinco victorias.

En la última edición, disputada en 2024, el vencedor fue Charles Leclerc al mando de su Ferrari, logrando así su segundo triunfo en este Gran Premio.

En cuanto a equipos, Ferrari lidera la estadística con 20 victorias en casa, seguido por McLaren con 11 y Mercedes con 7.

