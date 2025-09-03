La Fórmula 1 vive su segunda semana consecutiva de competencia tras el parón veraniego, ahora con el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta jornada del calendario mundial.

La cita se disputará en una de las pistas más tradicionales e históricas del campeonato: el Autódromo Nazionale di Monza, conocido como la ‘Pista Mágica’.

Se trata de un circuito extremadamente veloz, donde los monoplazas alcanzan su máxima velocidad en la recta principal antes de adentrarse a toda marcha en la zona del parque, un trazado que pone a prueba la potencia de los frenos con sus exigentes chicanas.

El campeonato continúa con una batalla apasionante en el Mundial de Pilotos. El australiano Oscar Piastri (McLaren) se mantiene como líder con 309 puntos, ampliando su ventaja tras la victoria en el GP de Países Bajos. Su compañero, Lando Norris, abandonó en esa carrera y se quedó en 275 unidades.

En el tercer lugar aparece Max Verstappen (Red Bull) con 205 puntos, seguido muy de cerca por George Russell(Mercedes), que suma 184.

En el Mundial de Constructores, McLaren ratifica su dominio absoluto con 584 puntos. La verdadera disputa está por el segundo lugar: Ferrari marcha con 260 unidades, apenas por delante de Mercedes, que acumula 248.

En tanto, Red Bull atraviesa una temporada irregular y ocupa el cuarto puesto con 214 puntos, lejos de sus mejores años recientes.

¿Cuándo y a qué hora es el GP de Italia de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Italia se correrá el domingo 7 de septiembre, a las 08:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el viernes:

Práctica 1 : 5 de septiembre | 06:30 – 07:30

: 5 de septiembre | 06:30 – 07:30 Práctica 2 : 5 de septiembre | 10:00 – 11:00

: 5 de septiembre | 10:00 – 11:00 Práctica 3 : 6 de septiembre | 05:30 – 6:30

: 6 de septiembre | 05:30 – 6:30 Qualifying: 6 de septiembre | 09:00 – 10:00

Datos del circuito

Longitud: 5,793 km

5,793 km Vueltas : 53

: 53 Distancia total: 306,72 km

Datos e historial sobre el GP de Italia

El Gran Premio de Italia forma parte del calendario del Mundial de Fórmula 1 desde 1950, siendo una de las carreras más antiguas y tradicionales del automovilismo.

La edición de este año será la número 76 y volverá a disputarse en el histórico Autódromo Nazionale di Monza, escenario habitual de la prueba, salvo en 1980 cuando se corrió en Imola.

Los pilotos más laureados en Monza son el británico Lewis Hamilton y el alemán Michael Schumacher, ambos con cinco victorias.

En la última edición, disputada en 2024, el vencedor fue Charles Leclerc al mando de su Ferrari, logrando así su segundo triunfo en este Gran Premio.

En cuanto a equipos, Ferrari lidera la estadística con 20 victorias en casa, seguido por McLaren con 11 y Mercedes con 7.

