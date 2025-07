Después de un par de semanas de vacaciones, la Fórmula 1 retoma la temporada 2025 con el inicio del segundo tramo del calendario, y lo hace en un circuito icónico e histórico: el Gran Premio de Bélgica.

Esta carrera marcará la decimotercera fecha del campeonato y se disputará en el legendario circuito de Spa–Francorchamps, en Lieja.

Aunque Spa es reconocido como uno de los trazados más desafiantes y espectaculares del calendario —por sus largas rectas y curvas rápidas que ponen al límite a los monoplazas—, no siempre ha sido la sede del GP belga, que también se corrió en otros dos circuitos en distintas épocas.

Con esta cita comienza la segunda mitad de la temporada, y la batalla por el título está al rojo vivo, con dos pilotos buscando su primer campeonato del mundo, mientras que en la lucha de constructores el líder se escapa cada vez más.

Oscar Piastri, de McLaren, lidera el Mundial de Pilotos con 234 puntos. Sin embargo, su ventaja se redujo tras la victoria de su compañero, Lando Norris, en Silverstone, quien alcanzó su segundo triunfo consecutivo y ahora es segundo con 226 unidades.

En la tercera posición se ubica Max Verstappen (Red Bull) con 165 puntos, seguido de cerca por George Russell (Mercedes), que suma 147.

En el Mundial de Constructores, McLaren sigue firme en la cima con 442 puntos. La verdadera pelea está por el segundo lugar, que ha cambiado de manos semana tras semana.

Actualmente, Ferrari es segundo con 222 unidades, seguido muy de cerca por Mercedes (210). Red Bull, lejos de su rendimiento habitual, es cuarto con 172 puntos.

El Gran Premio de Bélgica se correrá el domingo 27 de julio, a las 08:00 (hora de Ecuador). Las actividades del fin de semana comienzan el vierneS:

