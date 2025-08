Fernando Alonso, piloto de la escudería Aston Martin, sufrió una lesión muscular en la espalda que le impidió participar este viernes 1 de agosto en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

La molestia se produjo en los días posteriores al Gran Premio de Bélgica, disputado el pasado fin de semana. Sin embargo, el asturiano logró subirse al AMR25 para la segunda sesión libre (FP2), en una estrategia del equipo que buscó limitar su tiempo en pista y así evitar complicaciones físicas mayores.

A pesar de no rodar en la primera tanda, ‘Nano’ demostró ritmo competitivo en la FP2, al igual que su compañero de equipo Lance Stroll.

El canadiense finalizó en la cuarta posición, a 0.495 segundos del más rápido, Lando Norris (McLaren), mientras que Alonso fue quinto, a +0.609, superando incluso a pilotos como Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes).

Por el momento, Alonso no ha reportado nuevas molestias, por lo que su presencia en la clasificación del sábado 2 de agosto y en la carrera del domingo 3 está prácticamente confirmada.

El bicampeón del mundo buscará en Hungría su mejor resultado de la temporada, que sería un sexto lugar o superior, tan solo días después de haber celebrado su cumpleaños número 44.

