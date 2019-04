Flamengo viaja a Quito animado por título regional y confía en una victoria

LEA TAMBIÉN

El Flamengo viajó este lunes 22 de abril del 2019 con toda su plantilla a Ecuador, donde se medirá el miércoles 24 con Liga de Quito en partido por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, un día después de conquistar el Campeonato de Río de Janeiro.

Impulsado tras la victoria del domingo por 2-0 sobre el Vasco da Gama, el Flamengo tendrá de vuelta a su once titular al delantero Bruno Henrique, quien estaba suspendido y no jugó la final del Campeonato Carioca frente al Vasco da Gama.



El mediocentro colombiano Gustavo Cuéllar anunció que la meta de su equipo es conquistar tres títulos más: la Copa do Brasil, el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores.



"Tenemos tres competiciones por delante, tenemos las condiciones de conquistar los tres torneos y vamos a por ello", afirmó.



Sobre el partido en la capital ecuatoriana, situada a 2800 metros sobre el nivel del mar, el centrocampista advirtió que el equipo ya jugó en lugares "más altos", como en la ciudad boliviana de Oruro, aunque no negó que el duelo será "complicado".



"Sabemos de la dificultad. Tenemos que entrar concentrados", enfatizó Cuéllar.

El delantero Willian Arao, autor del primer gol que en la final del Campeonato Carioca, opinó que el título recién conquistado los alienta y apuntó que el objetivo es sacar los tres puntos.



"Vamos a jugar de acuerdo con lo que se presente en el terreno de juego. Será un partido difícil, duro, pero ellos tendrán que atacar, o sea, tendrán que exponerse también", manifestó.



El equipo carioca no tendrá a su disposición el delantero colombiano Orlando Berrío ni al centrocampista paraguayo Robert Piris, aquejados por sendas lesiones.



El Flamengo sellará su clasificación a los octavos de final con un empate.

Lidera el Grupo D. Le sigue el Peñarol uruguayo, la Liga de Quito y el San Jose boliviano.



La probable formación del Flamengo sería con: Diego Alves; Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio, René; Gustavo Cuéllar, Willian Aro, Diego, Giorgian De Arrascaeta; Éverton Ribeiro y Gabriel.



El juego será en la Casa Blanca a las 19:30.