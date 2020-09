Flamengo confirmó seis casos positivos de coronavirus previo al juego de la Copa Libertadores ante Barcelona; son asintomáticos y están aislados 

LEA TAMBIÉN

Flamengo pasa apuros en Ecuador. El equipo brasileño está en Guayaquil y este domingo 20 de septiembre confirmó a través de sus redes sociales que seis futbolistas dieron positivo a las pruebas de coronavirus antes del partido contra Barcelona. El juego corresponderá ar la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores y se jugará en el estadio Monumental.

En su cuenta de Twitter, el club dio detalles de lo que está ocurriendo con la delegación. "Los atletas son asintomáticos, (están) aislados en concentración y asistidos por el Departamento Médico del club". Aunque el club no reveló los nombres, GloboEsporte sí informó quienes son los contagiados.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que seis atletas testaram positivo para Covid-19 em exame realizado antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020



Según los medios, los contagiados son Diego Ribas, Mauricio Isla, Bruno Henrique, Miguel Matheuzinho y Filipe Luís. "Inicialmente se informó que el vicepresidente, ​​Marcos Braz, había dado positivo, sin embargo, en la prueba de control, el resultado fue negativo", reveló GloboEsporte.



Asimismo, en otra nota informativa de Oglobo se detalló que los jugadores fueron diagnosticados el sábado 19 de septiembre y, según el medio, los directivos del club sospechan que pudieron haberse contagiado en el paso por el aeropuerto, en los traslados a los entrenamientos o en los vestuarios del estadio Rodrigo Paz Delgado.



Diego, uno de los contagiados relató a través de sus redes sociales que siente dolor en la garganta y en el cuerpo, pero que está bien. "Ustedes ya saben, di positivo por coronavirus. Con un poco de dolor de garganta y de cuerpo, pero nada más. Los últimos días han sido muy difíciles, después del horrible partido que jugamos en Quito, y ahora esta noticia. Sé que soy sujeto, cuando salgo de casa y ejerzo mi profesión. Pero es un momento muy desagradable. Creo que esto nos fortalecerá y unirá", dijo en un video.



Por el momento, según la prensa brasileña, el 'Fla' trabaja con la logística para que todos puedan regresar a Brasil. No se descarta que los contagiados tengan que viajar en un vuelo particular. Esto porque no pueden salir en vuelos comerciales y deberán cumplir la cuarentena obligatoria en un hotel del país.



Flamengo también tiene apuros porque el delantero 'Gabygol', quien terminó lesionado en el partido contra los sangolquileños, no podrá ser titular. "Con dolor en la parte anterior de su muslo derecho, el deportista Gabriel Barbosa se sometió a un examen, confirmándose una lesión. Él continúa con la delegación en Guayaquil, donde realiza la rehabilitación", detalló el equipo en su cuenta de Twitter.



El reglamento de la Copa Libertadores, presentado por la Conmebol antes de la reanudación, obliga a los clubes a jugar los partidos cuando se registran contagios. El plan de Flamengo que aún no se descarta es que jugadores que están inscritos viajen desde Brasil. Sin embargo, la otra dificultad es que el aeropuerto de Guayaquil está cerrado por el problema de la caída de ceniza del volcán.



Está previsto que este lunes 21 de septiembre se vuelvan a realizar pruebas de coronavirus a toda la delegación. Esto también generó preocupación en Independiente del Valle. Miguel Ángel Loor, el presidente de la LigaPro, publicó un mensaje en redes sociales anunciando que se están estableciendo los protocolos de control.