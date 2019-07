Flamengo pedirá sanción contra Dixon Arroyo por la lesión de Diego en la Copa Libertadores 

LEA TAMBIÉN

Flamengo pidió una sanción contra el volante Dixon Arroyo por la fractura que sufrió Diego en su tobillo izquierdo, durante el partido entre Emelec y Flamengo, por la Copa Libertadores. Esto, a pesar de que el jugador ecuatoriano se disculpó públicamente.

El cuadro carioca elevó el reclamo a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) este viernes 26 de julio del 2019, dos día después (miércoles 24) del partido en que los azules se impusieron 2-0 en el estadio Capwell.



Diego fue operado el último jueves 25 de julio y su recuperación tardará cinco meses, aproximadamente, según el reporte médico que entregó el 'Fla' a la prensa brasileña.



Según el reporte de diario O'Globo, Flamengo elaboró todo un expediente con imágenes de la falta de Arroyo contra Diego, acción en la cual el ecuatoriano no recibió ninguna tarjeta.

Fractura de tobillo para Diego, el capitán de Flamengo. Dixon Arroyo ni siquiera fue amonestado. ¿Quién fue el árbitro? Fernando Rapallini. pic.twitter.com/xQK1oDWrEY — Fernando Vergara (@VergaraFernando) July 25, 2019



"Se buscará demostrar su imprudencia y temeraria entrada, a pesar ser una jugada de riesgo de lesiones. Luego, ni siquiera recibió una tarjeta amarilla por la acción", indicó el medio parte del reclamo.



Por este hecho, el volante de Emelec ofreció disculpas a través de su cuenta de Instagram por lo ocurrido, asegurando que no hubo mala intención ante un "colega de profesión".



Diego, por su parte, también usó su cuenta de la red social para asegurar que no se detendrá hasta volver a las canchas. "Nada ni nadie me detendrá", escribió, al mismo tiempo que agradeció el apoyo de los hinchas.