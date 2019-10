Flamengo, con leve ventaja ante Gremio para alcanzar la final de la Libertadores

LEA TAMBIÉN

Flamengo y Gremio definirán este miércoles 23 de octubre de 2019 al representante brasileño en la final de la Copa Libertadores, tras el 1-1 en la ida de las semifinales que deja a los cariocas con una ligera ventaja.

El partido se jugará con todas las alertas de seguridad encendidas, después de que el martes 22 de octubre de 2019 la policía lanzara una operación para detener a 27 hinchas del Flamengo sospechosos de planear la invasión del mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro durante el juego.



Flamengo, el club más popular de Brasil, quiere continuar en el torneo continental el camino arrollador que mantiene en el Brasileirao, donde es líder destacado con 10 puntos de ventaja sobre Palmeiras, segundo, a once jornadas del final del campeonato.



El equipo que entrena el portugués Jorge Jesús buscará rematar la buena imagen que dejó en Porto Alegre en el partido de ida, en el que a pesar del empate, fue muy superior al Gremio y apenas el árbitro de vídeo, que anuló tres goles a los rojinegros, evitó una clara victoria flamenguista.



En caso de clasificarse, el Flamengo disputará la segunda final de la Copa Libertadores de su historia, tras la de 1981, cuando se impuso al Cobreloa chileno.



La otra semifinal la dirimirán este martes por la noche los archirrivales argentinos Boca y River. River, campeón vigente después de una inédita final en Madrid frente a Boca, su histórico adversario, venció 2-0 el partido de ida.



Flamengo en forma



Flamengo se impuso el domingo por 2-0 al Fluminense en el Brasileirao, cosechando su quinta victoria consecutiva y la decimotercera en los últimos catorce encuentros disputados.



Para la vuelta continental, el equipo carioca sufre las bajas de dos de sus titulares: el lateral Rafinha, operado recientemente de una fractura en la cara, y el mediapunta uruguayo Giorgian De Arrascaeta, operado en la rodilla tras el partido de ida.



Quien sí que estará disponible es el lateral izquierdo Filipe Luis, quien era duda pero que ya actuó contra el Fluminense y mostró estar en condiciones.



Con la moral por las nubes, Flamengo seguirá confiando en su mortal ataque, con el delantero centro Gabigol y el veloz Bruno Henrique, autor del primer gol el domingo.



“Confío en el Flamengo y en aquello que tengo (...). Cuando jugamos en el Maracaná, el equipo es más fuerte. Sabemos que será un partido difícil”, aseguró el técnico Jorge Jesús.



El Gremio, confiado



Gremio confía por su lado en dar la sorpresa y consolidarse entre los grandes del continente: fue campeón en 2017 y semifinalista el año pasado.



El equipo que entrena Renato Portaluppi perdió el sábado 2-1 en Fortaleza, en un partido en el que el técnico optó por alinear a los suplentes ante la inminencia del reto continental.



Para el encuentro, Portaluppi recupera al central Pedro Geromel, baja en la ida por sanción, y al volante Maicon, recuperado de una lesión.



Por contra, el centrocampista Jean Pyerre, lesionado desde septiembre, es baja al no tener ritmo todavía de competición, en tanto que el mediapunta Luan tampoco estará disponible por molestias en un pie.



Otro cambio en el equipo gaúcho será la entrada del veterano lateral derecho Leo Moura, quien cumplirá 41 años el mismo día del partido, en lugar de Leo, lesionado de gravedad.



El Gremio seguirá apostando por su gran estrella, el delantero internacional Everton 'Cebolinha', para romper la línea defensiva del Flamengo y asistir a su hombre más adelantado, Diego Tardelli.



Los jugadores del Gremio expresaron su disconformidad por el favoritismo otorgado al Flamengo y esperan vengarse en el terreno de juego.



“No somos tontos, sabemos la calidad que tienen, pero Gremio merece un poco más de respeto. Mucha gente dice que Flamengo ya está en la final y en el Mundial de Clubes, igual que algunos dicen que Gremio pasará. Pero mantenemos los pies en el suelo, para llegar al campo y mostrar nuevamente, no a las personas, y sí a nosotros, que tenemos capacidad” para pasar, explicó el centrocampista Alisson en rueda de prensa.



El partido empezará el miércoles a las 21:30 localesen el Maracaná de Río de Janeiro y estará dirigido por el argentino Patricio Loustau, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Diego Bonfa y Gabriel Chade.