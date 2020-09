Flamengo confirmó dos casos positivos más y no completaría su nómina para jugar ante Barcelona

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El panorama para Flamengo se complica más. Este martes 22 de septiembre del 2020, el club brasileño confirmó dos casos más positivos de coronavirus, justo antes de su crucial partido ante Barcelona por el grupo A de la Copa Libertadores.





A través de un comunicado, el conjunto carioca detalló que su médico Márcio Tannure y su directivo Juan Santos dieron positivos al nuevo examen de covid-19. Ambos forman parte de la delegación que está en Guayaquil a la espera del cotejo copero. Ellos están en aislamiento, según indicó la institución.



Con ellos, el Flamengo suma ya nueve casos confirmados de coronavirus, cinco son jugadores y todos están en cuarentena en el hotel donde el club carioca se encuentra alojado.



Pero, se avecina otro problema para este equipo. Según reporta la prensa brasileña, los cuatros futbolistas de la categoría Sub 20 que viajaron desde Brasil para integrarse al plantel principal, no pudieron pasar de Perú. En ese país les habrían negado el ingreso debido al reporte de contagiados que tuvo el Flamengo en Ecuador.



Por último, su delantero estrella, Gabriel Barbosa, está en duda para el cotejo por una lesión que sufrió en el partido anterior por la Copa ante Independiente del Valle.



El partido entró en compás de espera, debido a la resolución del COE de Guayaquil de intervenir por los nueve casos confirmados de covid-19 en el club brasileño. Ambos elencos deben enfrentarse este martes 22 de septiembre del 2020.



A través de su cuenta de Twitter, Cinthya Viteri, alcaldesa del Puerto Principal, anunció: "Al ser de conocimiento público que, un grupo de jugadores del Flamengo es positivo por covid-19, he dispuesto enviar un equipo municipal, integrado por las Direcciones de Salud, Riesgos y Deportes, al sitio donde están alojados, para ejecutar un informe técnico y las acciones a seguir".



A través de un comunicado, el conjunto carioca detalló que su médico Márcio Tannure y su directivo Juan Santos dieron positivos al nuevo examen de covid-19. Ambos forman parte de la delegación que está en Guayaquil a la espera del cotejo copero. Ellos están en aislamiento, según indicó la institución. Así, ya suman nueve casos confirmados, cinco son jugadores del plantel principal.



El COE Cantonal también anticipó que inhabilitará el estadio Monumental temporalmente para partidos nacionales e internacionales hasta segunda orden, mientras se analizan todos los detalles y riesgos que implique la realización del encuentro.



El cotejo entre los brasileños y Barcelona está previsto para este mismo martes 22, en el estadio Monumental, a las 17:15. Los canarios necesitan de una victoria urgente para meterse de nuevo en la pelea por la clasificación o para aspirar a meterse en la Copa Sudamericana.

placeholder

placeholder