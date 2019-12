La final entre Delfín y Liga de Quito se define en penales en caso de empate

LEA TAMBIÉN

La final de revancha entre Delfín SC y Liga de Quito se jugará este domingo 15 de diciembre de 2019, a las 15:00, en el estadio Jocay de Manta. Según el reglamento del campeonato nacional -regulado por la LigaPro- en la final ya no tiene ninguna importancia el factor conocido como la ventaja deportiva, que es la ubicación general en la tabla de las 30 fechas.

La ‘ventaja deportiva’ solo se aplicó para determinar la localía de los finalistas. Así, los manabitas fueron cuartos con 53 puntos y Liga de Quito sexto con 49 unidades. Eso determinó que los cetáceos cierren como locales en los duelos de ida y vuelta en las finales de los ‘playoffs’.



Después de los 90 minutos de ida jugado el miércoles pasado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, quiteños y manabas empataron sin goles y eso dejó abierta la serie para el duelo de revancha. Según el reglamento de la LigaPro en caso de mantenerse el empate, el ganador de la serie se definirá en tiros penales. No habrá tiempos de alargues. Estos son los caminos que les quedan a los clubes.



Delfín buscará el camino a su primer título



Los manabitas deberán ganar el partido por cualquier marcador para dar su primera vuelta olímpica histórica. Esta será la tercera final en su vida institucional. Antes perdió contra Emelec, en el 2017, y este año en la Copa Ecuador contra LDU.



El empate lleva la serie a penales



El reglamento del torneo de la LigaPro determina que en caso de empate después de los 180 minutos entre Delfín y Liga de Quito la serie se resolverá en penales. No habrá alargues y los lanzamientos desde los once pasos será de inmediato una vez finalizado el partido.



La ‘U’ sueña con la estrella 12 en su camiseta



A Liga de Quito le sirve ganar el partido por cualquier marcador. Un triunfo le permitirá al equipo de Pablo Repetto dar su tercera vuelta. El año pasado logró el título en el Rodrigo Paz y en noviembre de este año también levantó el trofeo de la Copa Ecuador.