La final de la Copa Libertadores 2021 se verá por TV pagada y por Facebook

Santos y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores 2021, este 30 de enero, en el estadio Maracaná. Los clubes brasileños tienen todo listo para su partido, programado para las 15:00, hora ecuatoriana.

El juego despierta una alta expectativa mundial, debido a que estos equipos eliminaron en las semifinales a los favoritos Boca Juniors y River Plate, que tenían como objetivo reeditar la final del año 2018, cuando los de la ‘Banda Roja’, levantaron el trofeo.



Una final de Libertadores entre equipos brasileños no ocurría desde el 2006, cuando Internacional y Sao Paulo definieron el título en juegos de ida y vuelta, en los que el club de Porto Alegre levantó el trofeo.



El Santos puede convertirse en el primer brasileño con cuatro títulos de la Libertadores ya que actualmente comparte con Sao Paulo y Gremio la condición de equipo nacional que más veces ha ganado el torneo, con tres copas cada uno.



Por su parte, Palmeiras, que eliminó en semifinales al argentino River Plate, buscará su segundo título en la que será su quinta final en el certamen.



Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó que el partido será transmitido por televisión en 191 países. Además, el dirigente reveló que quienes no cuenten con acceso a ese servicio o su país no televise el juego, podrán visualizarlo en streaming.



En Ecuador se lo podrá ver por señal codificada y también por internet. Estas son las opciones:



Por TV: La final será transmitida por ESPN, que está disponible en todas las operadoras de televisión pagada. El canal varía dependiendo del proveedor con el que cuenten los usuarios, ya sea DirecTV, TV Cable, CNT…



Por internet: El partido se lo podrá ver a través de la cuenta de Facebook oficial de la Copa Libertadores, como ocurrió con otros juegos de las ediciones del 2020 y 2019.