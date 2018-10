FIFA suspende a Federación de Sierra Leona por injerencias gubernamentales

LEA TAMBIÉN

La FIFA anunció este viernes 5 de octubre de 2018 la suspensión hasta nueva orden de la Federación de Sierra Leona (SLFA), denunciando una “injerencia” de las autoridades del país en el funcionamiento de la SLFA.

La FIFA reprocha al ministro de Deportes el despido de la presidenta y del secretario general de la Federación de Sierra Leona.



El gobierno del pequeño país africano apartó a la presidenta de la Federación, Isha Johansen, y a su secretario general Chris Kamara por sospechas de corrupción y partidos arreglados.



Ambos fueron detenidos en septiembre de 2016 y puestos en libertad bajo fianza tras una investigación de la comisión anticorrupción, antes de ser imputados en septiembre de 2017 aunque aún no fueron juzgados.



El mes pasado, los servicios de la comisión anticorrupción del país realizaron un registro de la sede de la Federación ante la negativa de Johansen a dejar el puesto.



El gobierno de Sierra Leona insistió en que la comisión anticorrupción tiene carácter independiente, lo que no logró convencer a la FIFA.



La instancia mundial precisó que levantará la suspensión cuando la Federación y sus dirigentes reconocidos puedan confirmar que ellos controlan de facto las actividades de la SLFA. Hasta entonces, Sierra Leona no podrá participar en competiciones internacionales de fútbol.