La FIFA inhabilita de por vida al expresidente de Conmebol Napout

El expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol Juan Ángel Napout, condenado por la justicia estadounidense a 9 años de prisión por su implicación en el escándalo de corrupción del 'FIFAGate', fue suspendido de por vida por la FIFA, anunció este jueves 12 de septiembre del 2019 la organización.

La decisión fue tomada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente de la propia FIFA, que consideró a Napout culpable de cohecho.



Napout fue además multado con un millón de francos suizos (912.000 euros).



La fecha de la inhabilitación empieza este jueves, día en el que se le notificó la sanción de manera oficial.



En agosto de 2018, Napout fue condenado a una pena de nueve años de prisión, la mayor dictada por la justicia estadounidense contra un peso pesado del fútbol sudamericano en el caso del 'FIFAGate'.

Permanece desde entonces en prisión en Estados Unidos.



Napout, de 61 años, fue castigado además entonces a una multa de un millón de dólares y a devolver 3,3 millones de dólares recibidos en sobornos.



El expatrón de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) José María Marín fue entonces condenado a cuatro años de prisión.



Napout y Marín habían comparecido en Estados Unidos en un juicio de seis semanas en el que se les reprochaba los millones de dólares de sobornos pagados por empresas de marketing deportivo a los responsables de fútbol de Latinoamérica a cambio de la retransmisión televisiva y la promoción de torneos del continente, entre ellos la Copa América y la Copa Libertadores.

Breve presidencia en Conmebol

Los cimientos de la FIFA temblaron cuando en mayo de 2015 fueron detenidos siete altos directivos del fútbol en un hotel de lujo de Zúrich, a pedido de las autoridades estadounidenses, en vísperas de un Congreso electivo en el que fue reelegido Joseph Blatter, que sin embargo se vio forzado unos días más tarde a anunciar que iba a abandonar la presidencia unos meses después. El escándalo fue bautizado en la prensa como 'FIFAGate'.



Napout no fue detenido en esa primera oleada, sino que lo fue unos meses después, en diciembre de 2015, también en Suiza.



En la Asociación Paraguaya de Fútbol fue presidente de 2007 a 2014.



Asumió la presidencia interina de la Conmebol en 2014 y luego fue ratificado en el cargo en un Congreso de la organización en marzo de 2015, siendo además vicepresidente de la FIFA en calidad de cabeza del fútbol sudamericano.



Pero su detención llegó en diciembre de 2015 en Zúrich, a pedido del Departamento de Justicia estadounidense, que solicitó su extradición.



Se declaró “ no culpable ” en su primera comparecencia en Nueva York, pero el tribunal le terminó condenando, aunque a nueve años y no a los veinte que reclamaba la fiscalía.



Unas días después de su detención en Suiza, en la Conmebol lo reemplazó, como presidente interino, el uruguayo Wilmar Valdez y posteriormente, desde enero de 2017, la presidencia la ocupa de manera efectiva el paraguayo Alejandro Domínguez, que continúa en el puesto.