La FIFA sugiere que el fútbol sea sin hinchas; clubes ecuatorianos analizan propuesta

El Consejo de Presidentes de la Liga Profesional (LigaPro) del fútbol ecuatoriano tiene una postura clara: el retorno a las actividades en el balompié nacional será cuando las autoridades de salud del país y el Gobierno Nacional lo autoricen.

Así, no hay fecha definitiva para el regreso a las actividades y el cronograma del fútbol está sujeto a la evolución de la pandemia del covid-19 en el Ecuador y en el mundo. Aunque en un inicio, la LigaPro planteó volver en mayo, esto será imposible y no hay mes fijo.

“Ante la situación que estamos sufriendo desde hace varias semanas priorizamos por encima de cualquier otra inquietud nuestra preocupación por garantizar la salud de aficionados, jugadores, cuerpos técnicos y directivos”, publicó en un comunicado la LigaPro .

En la cita de los directivos se trató un tema preocupante para la economía de los clubes: los espectáculos públicos masivos tendrán que ser sin aficionados para evitar las aglomeraciones. Esa sugerencia también la impartió la FIFA a las asociaciones nacionales.

Una de las resoluciones fue que los médicos de los clubes comiencen a mantener reuniones para establecer protocolos de seguridad para volver a los entrenamientos. Ayer, la Comisión Médica de la Conmebol comenzó a revisar una guía detallada para entregar a los clubes con la coordinación que tiene la FIFA y la Organización Mundial de la Salud.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, participó en una reunión de la FIFA, ayer. Está previsto que en los próximos días se haga una nueva convocatoria para otra reunión del Consejo de Presidentes y allí conocer más detalles.

Revisión de salarios en clubes

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, hizo una aclaración: cada club será responsable de las medidas económicas que tomen para precautelar los presupuestos . En LDU se retendrá un porcentaje de los salarios. En la reunión de la LigaPro, otros clubes plantearon la revisión de los premios y de las primas que se acordaron a principio de la temporada.



Sin embargo, no hay una guía determinada de las medidas. “LigaPro respalda la iniciativa de los clubes, junto con sus jugadores y demás empleados, que evite poner en mayor riesgo la sostenibilidad económica de nuestro amado deporte en la medida que estas sean siempre de acuerdo con la legislación nacional”, puntualizó la LigaPro.



Los clubes plantearon una revisión de los presupuestos aprobados al inicio del año. Esto porque hay equipos que no tendrán el ingreso publicitario planificado. Además, será necesario revisar el reglamento de la repartición de los derechos de televisión porque hay una variable de asistencia a los estadios. GolTV garantizó el pago de los derechos de TV.

Otra pretemporada física

Los clubes tuvieron un pedido unificado en la cita de la LigaPro: programar unas tres o cuatro semanas para un trabajo físico de pretemporada con los futbolistas. Una vez que las autoridades de salud determinen que se podrá regresar a las prácticas se necesitará, en promedio, unos 20 días.



“No tenemos fecha fija para ninguna actividad. No hay plazo establecido y nadie sabe cuándo se podría volver. Aunque los futbolistas han demostrado su profesionalismo, eso no es suficiente para poder tener el estado físico óptimo. Todos los preparadores físico coinciden en que será como empezar el año de nuevo”, dijo Miller Salazar, de Macará.



La LigaPro no descarta seguir los procedimientos que han realizado los clubes europeos para volver a los entrenamientos. Es decir, regresar en grupos pequeños de cinco o seis para ejercicios físicos con distanciamiento. Sin embargo, esto sería con un protocolo que incluso incluiría exámenes médicos permanentes para los jugadores e integrantes del cuerpo técnico.