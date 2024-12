La FIFA anunció este viernes 20 de diciembre de 2024 el acuerdo con la plataforma Netflix para la retransmisión en Estados Unidos del Mundial femenino. Esto considera a las ediciones del Mundial femenino de 2027, que será en Brasil, y la de 2031, cuyo anfitrión debe aprobar todavía el Congreso del organismo.

El compromiso con Netflix, que ha adquirido los derechos de las competiciones en su totalidad, incluye a Puerto Rico. Y también contempla la producción de docuseries para ofrecer contenido en muchos idiomas. Además, de una doble retransmisión para las emisoras de habla inglesa y española en Estados Unidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que “Netflix, en calidad de marca mundial y nuevo socio de la FIFA a largo plazo, ha demostrado un gran compromiso con el desarrollo del fútbol femenino“.

“Este acuerdo muestra claramente el valor de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y del fútbol femenino global. La colaboración entre la FIFA y Netflix marca un acontecimiento histórico para los medios de retransmisión y el fútbol femenino”, añadió.

El Mundial de mujeres de 2027 se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil. Participarán 32 selecciones para optar a relevar a España, que conquistó el título en la edición de 2023 en Australia y Nueva Zelanda frente a Inglaterra.

Brasil ganó la sede del Mundial con 119 votos a 78 contra la candidatura conjunta de Alemania, Bélgica y Países Bajos. Además, promerió desarrollar la práctica femenina y reusar la infraestructura de la Copa masculina celebrada en 2014.

