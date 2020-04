Fidel Martínez asegura que el nacimiento de su hija cambió la vida

LEA TAMBIÉN

Fidel Martínez, jugador de Barcelona SC, se refirió a su rendimiento con el club torero en la LigaPro y en la Copa Libertadores, algo en lo que influyó el nacimiento de su hija.

"El nacimiento de mi hija cambió mi vida. Llegó con muchos goles y bendiciones", aseveró el delantero, en una entrevista con el sitio oficial de la Copa Conmebol Libertadores.



Martínez afirmó que, a partir de conocer la noticia, su rendimiento mejoró. "Me enteré en enero de 2019 que iba a ser papá. Ese año hice 17 goles en total. Mi hija nació el 17 de septiembre de 2019 y ya llevo 8 goles en la Copa".



Acerca de su presente en la presente edición del torneo continental, mencionó que el plantel espera recuperar el terreno perdido y lograr cosas importantes.

"Hicimos un gran esfuerzo en la primera fase, pero viramos la página. Esperamos volver en buen ritmo cuando la paralización por el coronavirus termine", comentó el ecuatoriano.



El extremo ecuatoriano, quien jugó en Deportivo Quito, es el segundo máximo goleador ecuatoriano en la Libertadores, detrás de Alberto Spencer.



También contó detalles su regreso al fútbol ecuatoriano, tras seis meses sin jugar en Peñarol de Uruguay.



"En diciembre de 2018 surgió la oportunidad de formar parte de Barcelona. Fue una pretemporada dura y el entrenador (Guillermo Almada) me comentó que esa intensidad me permitiría estar a la altura. Estoy muy contento en Guayaquil", confirmó Martínez.



Para finalizar, el delantero del equipo 'canario' entregó detalles sobre su preparación durante la cuarentena, en vista de la crisis sanitaria a causa del covid-19.



"La situación es muy difícil. En mi caso, ahora que está la chiquita tenemos más distracción y salimos al patio a caminar un poco. Hago los entrenamientos y mi esposa me acompaña. Desde el club intentamos publicar videos en redes para que la gente no salga", concluyó el futbolista.