Fernando Ogonaga: ‘Muchos vivimos solo del fútbol’

El capitán del Deportivo Quito, Fernando Ogonaga se mostró preocupado ante una posible suspensión definitiva del torneo de Segunda Categoría por la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19), pues son varios los jugadores cuyos ingresos económicos se deben exclusivamente al fútbol.

“Es preocupante porque no se sabe si se va a jugar o no. Tenemos que esperar a ver que dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Hay fechas tentativas. A mí y la mayoría de mis compañeros nos preocupa esto por el tema económico, porque muchos vivimos solo del fútbol”, comentó el referente de la ‘AKD’ en Radio Quito y Platinum.



Si bien en su caso, aparte de ser futbolista trabaja como recaudador en un parqueadero y eso le permite mantener la tranquilidad, en el caso de sus compañeros el tema es más complicado: “Algunos no tienen ingresos aparte del fútbol. Algunos tienen hijos, ayudan a sus padres”.



El defensa central reveló que dentro del plantel existía optimismo por subir a la Primera B. Es más, aseguró que a nivel personal quería conseguir el ascenso y retirarse a final de temporada. Sin embargo, la suspensión del torneo lo mantiene inquieto.



Ogonaga aseguró que espera que el torneo pueda reanudarse, pero que, de ser el caso, se lo haga tomando las medidas de protección necesarias para precautelar la salud de los jugadores, aunque es consciente que por la economía de los clubes es muy difícil que ocurra.



“En Segunda Categoría por el tema económico es más difícil que se dé (que los equipos garanticen medidas de prevención). En Serie A y Serie B es más fácil que los clubes instalen túneles de desinfección para la salida y llegada de jugadores. Quizás uno o dos equipos podrán hacer eso, pero el resto de equipos no. Si un equipo está bien, y el otro tiene uno o dos contagiados, es muy complicado el tema por la infección que se llegaría a dar por el número de personas involucradas en los partidos”.



De momento trata de mantenerse en forma entrenando en la terraza de su casa mientras cumple con la cuarentena. Realiza trabajos de fuerza y técnica. Cuando necesita fortalecer la parte física, sale en las madrugadas a recorrer las calles con la bicicleta, pero adoptando medidas de seguridad. “En la madruga no hay mucha gente y no se corre mucho riesgo de contagiarse”.



Si bien confesó que extraña entrenar con el equipo, el pasar tiempo con su familia lo reconforta. Trata de aprovechar la cuarentena para dedicarle tiempo a su hija y su esposa: “Lo que nos queda es valorar a la familia, la vida no está comprada”, manifestó.