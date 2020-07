Fernando Gaibor dice que está listo para regresar a Independiente de Avellaneda

LEA TAMBIÉN

El mediocampista Fernando Gaibor espera sumarse al Independiente de Avellaneda, club argentino dueño de su pase. El deportista se entrena en Guayaquil, bajo la supervisión del entrenador del equipo, Lucas Pusineri, a través de la plataforma Zoom.

“Habló con todos. Nos manifestó su postura. Está muy bien. A los que salimos a préstamo no nos tuvo. Estamos entrenando por Zoom hasta que esta situación vaya mejorando y nos permita entender el panorama”, dijo Gaibor a la cadena TyC Sports, sobre si ya tuvo un acercamiento con el estratega.



Gaibor estuvo a préstamo Al Wasl de Emiratos Árabes, que no hizo uso de la opción de compra, por lo que tuvo que reportarse con el cuadro gaucho. El mediocampista de 28 años espera sumarse pronto a su equipo.



“En lo personal, siento que puedo volver a tener una chance, arrancar de vuelta. Estamos esperando que esta situación vaya mejorando para tener un panorama más claro. No tengo ningún tipo de problema en volver y pelear un lugar en el equipo”, dijo.



El deportista tuvo acercamientos con la directiva de Emelec, pero no llegó a un acuerdo hasta el cierre del libro de transferencias de la LigaPro, el pasado 24 de julio de 2020. Gaibor dice que le gustaría regresar a Argentina, pese a las críticas de la prensa y afición.



“Tuve partidos muy buenos y regulares, unos cuantos que se podría decir que fueron malos. Las estadísticas son las que mandan y no pueden mentir ante el comentario mediático o del hincha”, dijo Gaibor, que vistió la camiseta del ‘Rojo’ en el 2018.