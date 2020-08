Fernando Fernández: 'Me sacaron injustamente de Aucas y ahora no me quieren cumplir'

LEA TAMBIÉN

El golero Fernando Fernández ya tiene nuevo equipo en Ecuador. Tras su polémica salida de Aucas, en plena pandemia, el cafetero encontró una nueva oportunidad en Segunda Categoría. Defenderá los colores del Cumbayá FC mientras reclama el pago de sus haberes a la dirigencia del cuadro oriental.

“Después de mi salida de Aucas, tomé la decisión de volver a Colombia por temas familiares. Había planificado un vuelo humanitario y me hicieron una propuesta del Cumbayá FC. Tomé la tarea de arriesgarme y apostar por un nuevo proyecto. El objetivo primordial es ascender con el equipo”, dijo el golero en una entrevista en Mundo Deportivo.



Ferndández no entiende a qué se debió su salida del club. A él le explicaron que era un recorte por problemas económicos producidos por la pandemia del covid-19.



“Recibo una llamada del Gerente Andrés Báez donde me dice que no voy a seguir en la institución por el presupuesto del equipo. Luego vi que contrataron jugadores entonces no entendí su pedido. No fueron transparentes por esa parte”, asegura e cafetero de 41 años.



Pero su salida no fue del todo buena. Según él, llegó a un acuerdo de pagos y la dirigencia se comprometió a cancelar lo acordado.



“En buenos términos de parte mía, ellos no me han cumplido. Accedí a las peticiones por la situación del país y del equipo. Me ofrecieron pagarme un porcentaje por mi salida y el resto del contrato, pedí un dinero para irme a mi país y acepté que sea a cuotas. Ha pasado mes y medio y no me han resuelto”, asegura el golero.



La preocupación de Fernández es que sus documentos están en LigaPro y sin ellos no podrá jugar con el Cumbayá. Además siente que los directivos no se han comportado con seriedad y le han dilatado el asunto.



“Ya han vencido dos cuotas y mis documentos están en Liga Pro a la espera de que me resuelvan. Hace una semana pude hablar con el gerente y me dijo que estaban esperando unos dineros, le dije que ese no era el arreglo al que yo llegué. Llamé hoy y me dejaron en visto y Dios sabrá que es lo que pasa”.



Los de Fernández no sería el único caso. De Aucas salieron 10 jugadores, entre juveniles e integrantes del primer equipo. Al parecer todos viven la misma situación.



“Ellos ven sus ojos hacia dentro, hay otros jugadores que están en la misma situación que yo. Uno es buena gente en ese sentido pero ellos no miran hacia el de nosotros. Me sacaron injustamente y ahora no me quieren cumplir”, dijo.



El cafetero nacionalizado ecuatoriano ha disputado 292 partidos en la Serie A. Defendió los colores de Aucas, Emelec, Liga de Loja, Fuerza Amarilla y Mushuc Runa.