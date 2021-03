Felipe Caicedo es elogiado por los goles en los minutos finales con la Lazio; una fama que es de Renato Cesarini

El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo lleva siete goles en la Serie A y se reencontró con el gol el viernes 12 de marzo dos meses después de la última vez que anotó. Lazio, que había ganado solo uno de sus últimos cuatro partidos, festejó el gol de 'Felipao' a los 84 minutos en el triunfo 3-2 ante el Crotone.

Esto abrió una lluvia de elogios para el atacante tricolor que comenzó a revivir la leyenda del histórico Renato Cesarini, que anotaba goles en los minutos finales de los partidos claves de la Lazio.



Así, por ejemplo, la Gazzetta dello Sport destacó el último tanto en su nota periodística así: “Vuelve un gol de Felipe Caicedo. Los típicos del ecuatoriano para llevar a la Lazio a tres puntos tras las derrotas ante Bolonia y Juventus. A los 84 minutos resuelve Caicedo, que sustituyó a Immobile 8 minutos antes. Y la Lazio ha vuelto a ver la luz”, destacó.



Otro de los principales medios, La Repubblica, tituló ‘Lazio-Crotone 3-2: Caicedo entra y decide’. En su reseña describió que el último triunfo "se debe a la actuación ganadora del Óscar de actores que generalmente no son protagonistas. Y el ganador es... Felipe Caicedo. Si hay reencarnación en él, está el alma de Renato Cesarini, un centrocampista que se hizo famoso por sus goles de carrera en la década de 1930”, puntualizó.



Aunque ya no es titular fijo, Caicedo se ha ganado la confianza de los hinchas cuando entra al cambio y puede marcar goles claves que ayudan a su equipo. 'Felipao' no tiene en sus planes retornar a la Selección ecuatoriana de fútbol en un futuro inmediato.