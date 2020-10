La FEF suspendió otra vez al Deportivo Quito, que corre el riesgo de descender por deudas

LEA TAMBIÉN

Una nueva suspensión complicó al Deportivo Quito. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) castigó al cuadro chulla por dos deudas pendientes. En caso de no llegar a un acuerdo, el plantel será descendido al torneo Amateur y no podrá subir de categoría en cuatro años.

​Mediante un oficio dirigido a Fred Larreátegui, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA), la Ecuafútbol confirmó que suspendió al plantel por no pagar una garantía bancaria con la organización y una cuota con el exdirector técnico Carlos Sevilla.



La garantía bancaria asciende a USD 88 415 y el pago pendiente de Sevilla es de USD 45 000. El club azulgrana ya fue suspendido el 18 de septiembre y no se presentó en un encuentro contra Juventud. En caso de que el castigo se mantenga, el club descenderá automáticamente.

​El equipo tendrá que llegar a un acuerdo con los dos acreedores para levantar la suspensión. En la actualidad Deportivo Quito acumula más USD 1,5 millones en deudas, sin contar con los juicios en la FIFA de sus antiguos colaboradores.



En caso de descender al torneo Amateur de Pichincha, el club capitalino sería castigado con cuatro años de inhabilitación, lo que le impedirá un posible regreso inmediato a la Segunda Categoría.



El Deportivo Quito juega actualmente el Torneo Provincial de Pichincha y se ubica en tercer puesto con 17 unidades. El domingo 4 de octubre (12:45) está previsto que los chullas se enfrenten al Aampetra, por la duodécima fecha.