La FEF se reunirá para tratar la elección del director técnico de la Selección 

Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), confirmó que el Directorio se reunirá este miércoles 18 de septiembre del 2019 para tratar el tema de la contratación del seleccionador de la Tricolor.

"La reunión será el miércoles", respondió el directivo, vía WhatsApp, ante una consulta de este Diario.



Los nueve vocales del Directorio se reunirán en la sede de la FEF, en Guayaquil, para tratar varios puntos, entre los que consta la contratación del entrenador de la Selección mayor.



Francisco Egas, Jaime Estrada y Michel Deller fueron delegados por el Directorio del organismo para buscar al nuevo entrenador. Egas estuvo dos semanas atrás en Alemania.

La intención de los directivos de la Federación es contar con un nuevo estratega para la próxima fecha FIFA, que se disputará entre el 7 y el 15 de octubre. Según Carlos Manzur, miembro de la FEF, el alemán Jürgen Klinsmann, sería la opción más cercana.



Pese a eso, los directores aún no han oficializado la fecha en que se conocerá al nuevo estratega. Lo que sí se estableció es que Jorge Célico, DT de las selecciones Sub 20 y 23, no asumirá el cargo, pese a los triunfos en los amistosos ante Perú y Bolivia.