La FEF repartirá USD 215 000 en la segunda edición de la Supercopa 

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reveló detalles de lo que será la segunda edición de a Supercopa Ecuador que se disputará desde este jueves 4 hasta el 10 de febrero del 2021. Incluso reveló el monto de los premios económicos que se repartirán.

El máximo dirigente del fútbol ecuatoriano aseguró que el 2020 fue un año atípico en el que no se pudo disputar la Copa Ecuador. Sin embargo reveló que ese certamen sí se lo jugará en este 2021, siempre y cuando se respeten los tiempos de la LigaPro y de los clubes con participación en torneos internacionales.



"Fue un año muy difícil porque no pudimos competir. Sin embargo hubo un torneo femenino de segunda categoría, nos hemos reinventado. Queremos que nuestros equipos compitan y tengan actividad", aseguró Egas.



También explicó cómo fue que se eligieron los clubes que participarán en esta edición, que por única vez fue con invitación.



"Decidimos incluir a los cuatro equipos que como Federación Ecuatoriana de Fútbol, consideramos que eran los mejores del país. Algunos dirán por qué no está el Delfín, que fue campeón recientemente (2019) o El Nacional que es uno de los que más títulos tiene. Pero Liga, Emelec, Independiente y Barcelona son los más destacados", dijo.



También se comprometió a establecer y definir la forma de clasificación a este certamen para las siguientes ediciones. También recordó que 9 de Octubre tomará el lugar de Barcelona.



"La idea es probar el formato de 4 equipos este años como un piloto de lo que podríamos hacer para los próximos años”, afirmó Egas.



El torneo repartirá USD 140 000 entre los cuatro participantes y habrá premios adicionales para los finalistas.



En cuanto los premios, se confirmó que cada equipo participante recibirá USD 35 000. El campeón tendrá un ingreso adicional de USD 50 000 y el vicecampeón de USD 25 000.



"El torneo entrega USD 35 mil a los cuatro equipos y USD 50 mil y USD 25 mil adicional a campeón y subcampeón. Es una buena vitrina, todo el país espera la competencia. Es posible gracias a todos nuestros auspiciantes", aclaró Egas.