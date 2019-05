La FEF aprobó que la LigaPro organice un partido oficial del campeonato nacional en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El próximo 29 de septiembre del 2019 se realizará el primer partido oficial de la LigaPro en el extranjero. Barcelona y Guayaquil City se enfrentarán en Miami, Estados Unidos, en el partido que corresponde a la fecha 27 del torneo local.

La información se confirmó durante el Comité Ejecutivo de la Ecuafútbol, donde se leyó el comunicado oficial de la LigaPro y se aprobó la realización del juego, que enfrentará a los dos equipos porteños.



Pese a que el organismo nacional aprobó el pedido, ahora se deberá tramitar los permisos ante la US Soccer, entidad que regenta el fútbol en Estados Unidos.



Es la segunda vez que la LigaPro intenta llevar un partido oficial del torneo local a territorio norteamericano, en este 2019. La primera vez se habló del enfrentamiento entre Barcelona y Deportivo Cuenca, por la fecha nueve del campeonato nacional.



En esa ocasión, la US Soccer no autorizó el desarrollo del partido oficial en su territorio. EL partido se había previsto para el pasado 14 de abril. El pedido fue negado por la disposición FIFA, que establecía la prohibición de jugar partidos por torneos oficiales fuera de la jurisdicción de la federación organizadora.