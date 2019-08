El presidente de la FEF, Francisco Egas, sí se reunía con Vinicio Luna, según Juan Martín Ampuero

LEA TAMBIÉN

A través de un audio, el exjefe de prensa de la Ecuafútbol, Juan Martín Ampuero, reveló que el titular del organismo, Francisco Egas, habría tenido reuniones con Vinicio Luna, para coordinar la logística del viaje de la selección nacional a Brasil, por la Copa América.

Luna, que estuvo en prisión por tráfico de personas, vendió un paquete turístico a hinchas y periodistas, que se alojaron en el mismo hotel de la Selección. Cuando se le consultó a Egas, dijo desconocer los negocios de la FEF con el ‘Capi’.



“Le preguntan por Luna, el tipo dice que el ‘Capi’ no tiene ninguna relación con la FEF. No puede ser tan caradura, cuando todo el edificio vio que se reunían para preparar la logística para Estados Unidos y la Copa América”, dijo Ampuero, en un audio que difundió el periodista José Alberto Molestina.



En el audio, el excolaborador de la FEF se muestra molesto por las declaraciones de Egas en su entrevista con Carlos Vera, en la que lo expuso como uno de los implicados en el acto de indisciplina que protagonizaron seis jugadores de la Selección, en el hotel de Brasil, durante la Copa América.



“Es injusto y desleal (…) cuando vi la entrevista con Vera y veo a este tipo (Egas) decir mi nombre con total desparpajo, tengo que salir a limpiar mi nombre”, dice Ampuero respecto a la entrevista del directivo.



Así mismo, señala a uno de los coordinadores de la Selección, como otro de los implicados durante los hechos que acontecieron en el polémico ‘piso 17’, en el que los deportistas habrían consumido bebidas alcohólicas.



“Manchan mi nombre, cuando le preguntan por el coordinador tres veces él se hace el gil. No puede ser posible. Realmente hay que querer perjudicar a alguien para dar mi nombre de la forma en que lo dio”, finaliza el excolaborador.