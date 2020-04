La FEF hace un llamado para tener claras las prioridades en la emergencia

LEA TAMBIÉN

“¿Qué es lo más importante?”, esa es la interrogante que plantea la cuenta oficial de la ‘Tri’ en la red social Twitter en tiempos de coronavirus. La pregunta va dirigida a todos los fanáticos del deporte rey y es parte de una campaña impulsada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La iniciativa trata de incentivar a tomar conciencia sobre cuales son los aspectos prioritarios en estos momentos en los que Ecuador y el mundo son víctimas de la pandemia por el covid-19, sentenciando que “Hoy no, el fútbol no es lo más importante”.



“¡Podemos revivir juntos todos aquellos momentos de felicidad y unidad que nos ha dado el fútbol; pero por ahora, el fútbol no es lo más importante! ¡Lo más importante, es la vida y salud de nuestra gente!”, fue la publicación de la cuenta @LaTri acompañada con un video motivacional.

¡Podemos revivir juntos todos aquellos momentos de felicidad y unidad que nos ha dado el fútbol; pero por ahora, el fútbol no es lo más importante!



pic.twitter.com/CXAdPkhq3O — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) April 2, 2020



En las imágenes del video se recogen momentos claves en la historia de la selección ecuatoriana. Sin embargo, lo que realmente destaca es el mensaje que se pretende transmitir: Apela a la unión que genera la pasión por el fútbol, resaltando la importancia de la solidaridad, el compañerismo y la fraternidad en tiempo de crisis, para enfrentar juntos el coronavirus.



La FEF también se sumó a la emergencia facilitando las instalaciones de la Casa de la Selección, en Quito, como un lugar para atender la emergencia sanitaria. Las autoridades del Distrito Metropolitano ya tienen acciones coordinadas para la atención de pacientes.