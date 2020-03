Directivo  de la FEF plantea suspensión temporal del contrato de Cruyff; Egas confirma revisión de salarios

LEA TAMBIÉN

La crisis económica que azota al país y al mundo por la pandemia del covid-19 obliga a tomar ajustes. El fútbol no está aislado de esta realidad. Carlos Galarza, vocal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), planteó la posibilidad de pedir apoyo al Directorio para suspender temporalmente el contrato con el cuerpo técnico de Jordi Cruyff y Antonio Cordón, el gerente deportivo.

Galarza publicó el mensaje en su cuenta de Twitter. “Sensibilidad para suspender temporalmente de mutuo acuerdo los contratos suscritos”, publicó el dirigente. Según informó la agencia EFE este lunes 30 de marzo, el seleccionador ecuatoriano Jordi Cruyff y su equipo de trabajo, además del gerente deportivo Antonio Cordón habrían aceptado una rebaja sustancial de sus salarios.



Sin embargo, no se precisan los valores del supuesto acuerdo. Según el informe económico de la FEF solo el sueldo de Cruyff es de USD 150 000 mensual (sin su cuerpo técnico) y consta que la FEF tenía previsto pagarle desde enero. Amilcar Mantilla, otro vocal integrante del Directorio, dijo a este Diario que cualquier diálogo o acuerdo con Cruyff y Cordón ha sido una decisión unilateral del presidente de la FEF, Francisco Egas. “Pedimos que no se le pague febrero y marzo”, aseguró Mantilla.



El presidente de la FEF, Francisco Egas, respondió este lunes 30 de marzo y dijo que la FEF trabaja en un plan de contigencia y que sí está previsto la revisión de los sueldos. "Están incluidos cuerpos técnicos y demás, ese es uno de los puntos que estamos tratando. Ha habido total apertura y absoluta compresión del tema. Venimos trabajando en el plan de contingencia varias semanas, no hace falta llamar a un Directorio”, dijo en entrevista con La Redonda.



Cruyff se encuentra en España, adonde viajó para estar junto a su madre y sus dos hijos menores de edad desde el inicio del problema por el coronavirus. El Directorio de la FEF no tiene previsto reunirse en los próximos días para analizar el tema.