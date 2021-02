La FEF designó a los árbitros para la segunda fecha del campeonato ecuatoriano

Liga de Quito tiene la opción de consolidarse como líder del campeonato ecuatoriano, en la segunda fecha. Los azucenas se enfrentarán, en condición de favoritos, ante un alicaído Olmedo, que no pudo jugar en la primera jornada, por temas administrativos.

El cuadro que dirige Pablo Repetto se impuso a 9 de Octubre, en el estadio Rodrigo Paz, con comodidad y ahora buscarán ratificar ese buen inicio, cuando se midan a los riobambeños, en su primer juego fuera de su reducto.



La segunda fecha del campeonato se disputará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2021. En esta jornada también se resalta como novedad, el regreso del fútbol de Serie A al estadio Alberto Spencer, de Guayaquil, con el juego de 9 de Octubre. Así quedó la designación:



viernes 26 de febrero:

Dep. Cuenca vs. Guayaquil City (19:00)

Estadio Christian Benítez

Árbitro: Álex Cajas

Línea 1: Félix Vera

Línea 2: Guido Cajamarca



Sábado 27 de febrero:

U. Católica vs. Manta (14:00)

Estadio Olímpico Atahualpa

Árbitro: Henry Arízaga

Línea 1: Luis García

Línea 2: Guillermo Parra



Macará vs. Ind. del Valle (16:30)

Estadio Bellavista

Árbitro: Augusto Aragón

Línea 1: Juan Aguiar

Línea 2: Edwin Bravo



Aucas vs. Emelec (19:00)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Guillermo Guerrero

Línea 1: Dennys Guerrero

Línea 2: Danny Ávila



Domingo 28 de febrero:

9 de Octubre vs. Mushuc Runa (13:00)

Estadio Alberto Spencer

Árbitro: René Marín

Línea 1: Luis González

Línea 2: Juan Cruz



Olmedo vs. Liga de Quito (15:30)

Estadio Olímpico de Riobamba

Árbitro: Juan Andrade

Línea 1: Byron Romero

Línea 2: Paúl Palacios



Barcelona vs. T. Universitario (18:00)

Estadio Monumental

Árbitro: Franklin Congo

Línea 1: Andrés Tola

Línea 2: Mónica Amboya



Lunes 1 de marzo:

Delfín vs. Orense (19:00)

Estadio Jocay

Árbitro: Mario Romero

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Alejandro Lupera