La FEF designó árbitros y horarios para la fecha 12 de la LigaPro

Independiente del Valle buscará mantener el liderazgo de la tabla de posiciones este 4 de mayo, cuando visite a Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz. El encuentro entre los pichinchanos será uno de los más atractivos de la duodécima fecha de la LigaPro.

Los rayados, con DT interino, intentarán obtener un triunfo ante el actual campeón del torneo local. El equipo de Pablo Repetto ocupa la sexta casilla con 19 puntos, siete menos que su rival, puntero absoluto del torneo.



Así quedó definida la fecha, tras la reunión de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Ecuafútbol:



Viernes 3 de mayo



Macará vs Aucas (19:15)



Estadio Bellavista



Árbitro: Franklin Congo



Línea 1: Flavio Nall



Línea 2: Mónica Amboya





Sábado 4 de mayo

​



Olmedo vs Emelec (15:00)



Estadio Olímpico de Riobamba



Árbitro: Roddy Zambrano



Línea 1: Ricardo Baren



Línea 2: Andrés Tola





Liga de Quito vs Independiente del Valle (17:15)



Estadio Rodrigo Paz



Árbitro: Marlon Vera



Línea 1: Christián Lescano



Línea 2: Darío Moran





Universidad Católica vs Mushuc Runa (19:30)



Estadio Olímpico Atahualpa



Árbitro: Guillermo Guerrero



Línea 1: Edison Vásquez



Línea 2: Ronald Flores





Domingo 5 de mayo



Fuerza Amarilla vs Deportivo Cuenca (12:30)



Estadio: Nueve de Mayo



Árbitro: Mario Romero



Línea 1: David Vacacela



Línea 2: Guillermo Parra





Técnico Universitario vs Delfín (15:00)



Estadio Bellavista



Árbitro: José Luis Espinel



Línea 1: Edwin Bravo



Línea 2: Fernando Zambrano





Barcelona SC vs Guayaquil City (18:00)



Estadio Monumental



Árbitro Central: Diego Lara



Línea 1: Juan Cruz



Línea 2: Felíx Vera



Lunes 6 de mayo





América vs El Nacional (19:15)



Estadio Olímpico Atahualpa



Árbitro Central: Carlos Bayas



Línea 1: Luis Vera



Línea 2: Luis García