La FEF designó a los árbitros para la fecha 11 del campeonato ecuatoriano de fútbol

En la undécima fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol solo se disputarán siete de los ocho partidos, debido a la suspensión del Clásico del Astillero, entre Barcelona y Emelec. La jornada se disputará entre el 7 el 10 de mayo.

La LigaPro publicó las designaciones realizadas por el Federación Ecuatoriana de Fútbol, omitiendo el duelo entre los equipos porteños, que aún no tiene fecha de reprogramación.



Entre tanto, Liga de Quito e Independiente del Valle tienen la oportunidad de acercarse al líder, Emelec. Los equipos pichinchanos deben enfrentarse en el estadio Banco Guayaquil, y solo les sirve un triunfo para acortar la distancia con el puntero.



Así quedó definida la jornada:



Viernes 7 de mayo

Macará vs Deportivo Cuenca (19:00)

Estadio Bellavista

Árbitro: Leandro Angulo

Línea 1: Ricardo Valdiviezo

Línea 2: Félix Vera



Sábado 8 de mayo

Orense vs 9 de Octubre (13:00)

Estadio Nueve de Mayo

Árbitro: René Marín

Línea 1: Luis González

Línea 2: Jorge Ponce



Independiente del Valle vs Liga de Quito (15:30)

Estadio Banco Guayaquil

Árbitro: Roddy Zambrano

Línea 1: David Vacacela

Línea 2: Luis García



Domingo 9 de mayo

Mushuc Runa vs Universidad Católica (13:00)

Estadio Mushuc Runa

Árbitro: Jefferson Macías

Línea 1: Edison Vásquez

Línea 2: José Quiroz



Delfín vs C.D. Olmedo (15:30)

Estadio Jocay

Árbitro: Henry Arízaga

Línea 1: Christian Lescano

Línea 2: Guillermo Parra



Aucas vs Técnico Universitario (18:00)

Estadio Gonzalo Pozo

Árbitro: Diego Lara

Línea 1: Edwin Bravo

Línea 2: Adrián Lescano



Lunes 10 de mayo

Guayaquil City F.C. vs Manta (19:00)

Estadio Christian Benítez Betancourt

Árbitro: Jaime Sánchez

Línea 1: Flavio Nall

Línea 2: Alejandro Lupera