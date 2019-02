Francisco Egas apelará designaciones de tres dirigentes como representantes de la FEF ante la Conmebol

LEA TAMBIÉN

Álex de la Torre, Pepe Mosquera y Galo Sánchez, quienes quedaron fuera de la Ecuafútbol, tras la elección del pasado 31 de enero del 2019, fueron previamente acreditados por la Conmebol para representar al organismo nacional como comisarios de partidos.

Esas designaciones molestaron al actual presidente, Francisco Egas, quien planea reunirse con los principales del ente sudamericano, para que se revea la medida. Su intención es que estos puestos los ocupen personas alejadas a la administración anterior.



“Se nos va a tener que escuchar, vamos a presentar objeciones a la Conmebol que tendrán que entender cuál fue el proceder de esas personas y su actualidad en el fútbol ecuatoriano. Ya toqué el tema con el presidente Domínguez (Alejandro) y comprometió su apoyo”, dijo Egas en entrevista con radio La Red.



Los tres directivos se acreditaron luego de cumplir con un 'workshop' para Oficiales de Partidos de la Conmebol, que se desarrolló el pasado 17 de enero. Ellos son los representantes de Ecuador, para cumplir con esa labor de control en los campeonatos sudamericanos.



El seminario se realizó en Asunción, Paraguay. Los acompañó además Amilcar Mantilla, presidente reelecto de la Comisión de Fútbol Amateur.



“El fútbol ecuatoriano debe ser y parecer. Debemos estar bien representados afuera para no seguir perdiendo prestigio y que eso nos quite la oportunidad de generar ingresos”, resumió Egas en la entrevista radial.



Eso generó molestia entre los principales de los clubes, puesto que esta acreditación se dio 14 días antes de los comicios, en los que no habría oportunidad de reelección. De la Torre formó parte de la FEF, como vocal del Directorio, desde 1998, cuando Luis Chiriboga ganó la presidencia de la FEF.



Rodrigo Espinosa, de América de Quito, utilizó su cuenta de Twitter para criticar directamente a De la Torre. Según él, se trataría de una “autodesignación que causará conmoción en la ciudadanía”.

