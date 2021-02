Federido Laurito se despidió del fútbol con 30 años por problemas físicos

Federico Laurito, con 30 años, decidió retirarse del fútbol activo. El anuncio lo hizo este jueves 4 de febrero del 2021, a través de su cuenta de Twitter, por problemas físicos. El delantero argentino fue figura en Ecuador.

"Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron durante estos 15 años, en especial a mi familia", fue una de las partes más emotiva de la carta del atacante gaucho.



Antes, él justificó el motivo que lo llevó a retirarse del fútbol activo: "Hoy me toca tomar la decisión más difícil de mi vida (...) y anunciar mi retiro como jugador profesional debido a un problema físico (un desgaste articular de mi rodilla) que me prohíbe seguir...".



Laurito vistió en Ecuador las camisetas de clubes como Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Barcelona, Aucas, América de Quito, Gualaceo, Fuerza Amarilla y Liga de Portoviejo. Actualmente, el atacante se encontraba en el Independiente Medellín, de Colombia.



Eso sí, el ariete dejó en claro que se mantendrá dentro de la industria del fútbol, aunque no precisó en qué condiciones.