Roger Federer ya realiza la gira en Latinoamérica y el 24 de noviembre del 2019 jugará en Quito contra Zverev 

‘Estamos en una época interesante, los jóvenes presionan. Será cada vez más difícil ganar, no me sorprendería ver nuevos campeones, espero seguir ahí”, señaló su ‘Majestad’ Roger Federer, al pisar tierra sudamericana.

El tenista suizo y el alemán Alexander Zverev llegaron ayer (18 de noviembre del 2019) a Latinoamérica, donde disputarán cinco partidos de exhibición.

La gira comenzará esta noche (19 de noviembre del 2019) en Santiago de Chile, donde se agotaron los 14 000 boletos que salieron a la venta.



Federer y Zverev arribaron ayer en la mañana a Buenos Aires, Argentina, procedentes de Londres, donde participaron del ATP Masters Finals. Los dos accedieron hasta las semifinales.

Ayer ofrecieron una rueda de prensa y participaron de una cena en un hotel de Puerto Madero, una de las zonas exclusivas de la capital argentina.

Esta mañana viajarán a Santiago de Chile, donde por la noche disputarán el primer juego de la gira. El miércoles volverán a Buenos Aires para participar de una clínica con niños y jóvenes y luego jugar el partido en Parque Roca.



El jueves será un día de viaje y algo de descanso porque el viernes jugarán en Bogotá, el sábado en Ciudad de México y el domingo en el coliseo General Rumiñahui de Quito.



“Aún hay boletos disponibles, tenemos reporte de que llegaron aficionados desde Guayas, Manabí y Azuay”, confirmó Nicolás Lapentti, extenista profesional y hoy organizador de este partido de exhibición.

Detalló que el cronograma de actividades se ha ido cumpliendo sin contratiempos. “El jueves, desde las 08:00, comenzaremos a instalar la cancha en el coliseo Rumiñahui”.

Nicolás Pereira, comentarista de la cadena ESPN, será el anunciador oficial de la programación en el coliseo así como del conversatorio y la clínica de tenis en la que participarán Federer y Zverev en la mañana del domingo.

La organización ha invitado a personalidades del deporte para que asistan al partido como los exmiembros del equipo Copa Davis, Andrés Gómez y Raúl Viver. “Invitamos a Antonio Valencia (jugador de LDU), pero aún no nos ha respondido”. Invitó a exfutbolistas como Patricio Urrutia, y al presidente de la República, Lenín Moreno, quien no ha confirmado aún su asistencia.

No habla del retiro



En la rueda de prensa, que ayer ofreció en Buenos Aires, Roger Federer dijo que “en el 2004 esperaba jugar hasta los 35 o 36 años, pero ahora estoy en otra dimensión. No creía que iba a estar jugando a los 38 o 39 años. Además estoy feliz, sin lesiones”, dijo.



“Cada generación trae algo nuevo y todavía creo que puedo aprender, mejorar, eso es lo que hago. Jugaré, disfrutaré y seguramente intentaré cosas nuevas. Siempre busco mejorar y a los 38 años todavía no es tarde”, subrayó.

Sobre el momento de su retirada, el suizo dijo: “No hay reglas, uno lo siente. Dependerá de mi salud, mi familia y mis resultados. Por ahora me siento bien y disfruto del camino. No veo razón para parar”.



Federer dijo que le “sorprende” que todavía pueda “competir y ganar torneos”.