Federación de fútbol de EE.UU. deroga prohibición de protestar durante himno

La Junta Directiva de la Federación de fútbol estadounidense (US Soccer) decidió derogar una controvertida norma que prohibía los gestos de protesta de los jugadores durante el himno previo a los partidos, informó este miércoles 10 de junio de 2020 el periódico The New York Times.

La votación tuvo lugar la noche del martes después de varias horas de debate en una conferencia telefónica convocada por la nueva presidenta de la federación, Cindy Parlow Cone, señaló el diario.



“El voto por la derogación no fue unánime” y se produjo después de un debate que incluyó comentarios de un jugador por cada equipo masculino, femenino y paralímpico, entre quienes tampoco hubo unanimidad a favor de la derogación, según el diario.



En plena ola de indignación contra el racismo en Estados Unidos, US Soccer adelantó el lunes 8 de junio de 2020 que estaba considerando eliminar la regla, establecida en el 2017, que dictaba que los futbolistas deben “estar de pie respetuosamente” durante el himno nacional previo a los juegos de sus selecciones.



La federación tomó esta medida poco después de que la estrella de la selección y actual Balón de Oro femenino, Megan Rapinoe, comenzara a protestar hincando una rodilla en el césped en solidaridad con el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick.

El modo de protesta, durante el himno nacional de EE.UU., fue iniciado por Colin Kaepernick (centro) cuando jugaba para los San Francisco 49ers en 2016.

Este mariscal de campo popularizó el gesto en 2016 como acto de protesta frente a la desigualdad racial y la brutalidad policial contra los afroamericanos.



La protesta de Kaepernick, que en su momento recibió críticas e insultos del presidente Donald Trump y le llevó al ostracismo en la NFL, se ha convertido en un símbolo de las actuales manifestaciones contra la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis el 25 de mayo.



Poco después de que se conociera que US Soccer estudiaba la eliminación de la norma, el Consejo de Atletas del organismo y la selección femenina reclamaron a la Federación no solo que la derogara sino que reconociera su error y pidiera disculpas por haberla promulgado.



Según dijo el lunes ESPN, la derogación de la norma entraría en vigor inmediatamente pero también tendrá que ser votada en la reunión anual de US Soccer el 2021.



Las protestas al estilo Kaepernick se han extendido por el mundo del deporte, desde la liga inglesa de fútbol a la alemana, y en las actuales protestas, donde han sido replicadas por manifestantes, policías y políticos como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.