La Fedenador acepta impugnación y decide de que se repita las elecciones en la Federacion de Morona Santiago

La Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador) hizo efectiva la impugnación presentada por tres actores y decidió de que se repita las elecciones en la Federación Deportiva de Morona Santiago. Las mismas se realizaron el pasado 5 de noviembre del 2019, en Macas. Allí, Marcelo Rivadeneira resultó electo presidente para el periodo 2019-2023.

Jefferson Jima y Rafael Loja, delegados técnico y financiero de la Secretaría del Deporte, así como Mónica Heredia, representante de los deportistas, presentaron la impugación en contra del Directorio presidido por Rivadeneira por considerar que imcumplieron ciertos normas. Los tres no acudieron a las elecciones del 5 de noviembre. Ese mismo día fue la posesión.



Según Antonio Guevara, vicepresidente de la Fedenador, se anularon las elecciones de la Federación Deportiva de Morona Santiago por dos motivos específicos. Así lo aseguró este jueves 28 de noviembre del 2019. Uno de los argumentos es que no se acató la disposición de que el delegado de la fuerza técnica tiene voz, pero no tiene voto.

Marcelo Rivadeneira (centro), participó en la Asamblea como presidente de la Federación Deportiva de Morona Santiago y recibió el apoyo de la mayoría de asistentes. Foto: Manuel Quizhpe/El COMERCIO.

Además, el documento que avala la participación del delegado de la Dirección de Salud de Morona Santiago no llegó con 48 horas de anticipación, como exige la normativa electoral. Por esos dos motivos, dice Guevara, "las elecciones deben repetirse con los mismos actores.



Mientras tanto, la noche de este miércoles 27 de noviembre se desarolló una Asamblea General en Macas con la presencia de dirigentes, entrenadores, funcionarios y padres de familia. Allí hubo diferentes pronunciamientos, en su mayoría en favor del Directorio presidido por Rivadenira. Hubo críticas para quienes presentaron la impugnación, especialmente para la representante de los deportistas.



En una de sus intervenciones, Rivadeneira se definió como una persona de paz y adelantó de que se irá con la frente en alto si le corresponde dejar la presidencia de la Federación Deportiva de Morona Santiago. Lo dijo antes de conocer la resolución de Fedenador.



Guevara informó que las nuevas elecciones se realizarán una vez de que se notifique por escrito la resolución de parte de la Fedenador.