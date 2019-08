Las elecciones generan una pugna en Fedeguayas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El equipo de interventores de la Federación Deportiva del Guayas, encabezados por Yodir Barreiro, desmintió su supuesto apoyo a la candidatura de Roberto Ibáñez a la presidencia del organismo, para las elecciones que se realizarán en octubre próximo.

Durante una rueda de prensa, Barreiro desmintió las acusaciones de una supuesta alianza con Ibáñez, que el pasado 20 de agosto renunció como Subsecretario del Deporte, para regresar a su antiguo cargo como presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo.



“Fue un evento que hicieron las ligas cantonales, me invitaron y fui. No estoy aupando la candidatura de nadie”, dijo Barreiro, en una rueda de prensa la mañana de ayer.



Las acusaciones llegaron de parte de presidentes de asociaciones deportivas de Guayas, encabezados por Julio Artea­ga, de pesas, y Roberto Gilbert, de tiro práctico. Ellos tienen fotos y videos en los que se justificaría el apoyo de Barreiro a Ibáñez.



“Hicieron una parrillada (el equipo de Ibáñez), se invitó a deportistas. Ahí estuvo el señor Barreiro, lo que no está bien porque ellos como ente regulador no deben estar apoyando a un candidato”, dijo Arteaga a este Diario.

La pista atlética del estadio Alberto Spencer será readecuada en diciembre próximo. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Según Arteaga, en esa reu­nión Barreiro e Ibáñez habrían incitado a atletas a que votaran por María Eduarda Fuentes, como representante de los deportistas para la elección del nuevo Directorio del organismo, que asumirá el cargo desde el 15 de octubre, cuando finalice la intervención.



El voto de los deportistas es uno de los siete que se necesitan para la elección del nuevo Directorio de la federación. A este se suma el de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el de Salud, dos de la Secretaría del Deporte, uno de las asociaciones por deporte y otro de las ligas cantonales.



La elección de los deportistas estaba prevista para el lunes, pero quedó suspendida tras una acción de protección interpuesta por Pedro Merchán. “Ese día también hubo irregularidades, pusieron deportistas para que representen a ligas cantonales, cuando nunca compitieron por esos organismo”, dijo Arteaga.



La jornada finalizó con presencia policial, debido a los cuestionamientos de Gilbert y un grupo de personas, según se registró en los videos que publicó Fedeguayas en sus cuentas de redes sociales.

Durante los trabajos, se cambiará toda la implementación deportiva del estadio. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Por esa razón, colocaron también una denuncia por tráfico de influencias, ante la Fiscalía del Guayas, en contra de César Tapia, interventor jurídico de Fedeguayas. Este último desestimó las acusaciones de Arteaga.



Nosotros, “como interventores, no incidimos; no somos juez y parte, porque no votamos; son los deportistas. Nosotros no podemos ni siquiera sugerir. Es normal que en una campaña electoral los deportistas tengan preferencia por uno u otro candidato”, res­pondió Tapia.



Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, lamentó los hechos del lunes. “Las elecciones se suspendieron a las 19:00 y no había necesidad de generar los desmanes, esto (los reclamos) ocurrió 25 minutos después de que todo había terminado”, dijo.



Entre tanto, la asamblea de deportistas quedó postergada hasta que se realice la audiencia de la acción de protección, fijada para el 2 de septiembre próximo, en la Unidad Judicial 2 de la Niñez y Adolescencia, en el norte de Guayaquil.

La intervención de la Cartera de Estado ante el organismo provincial se inició en enero, debido al mal estado de la infraestructura deportiva.



Uno de los escenarios dañados es el estadio Alberto Spencer. El miércoles 28 de agosto se presentó un proyecto de readecuación, que incluye la cancha, pista atlética e interior del escenario, que representará una inversión de USD 1,4 millones. Los trabajos se iniciarán en diciembre.